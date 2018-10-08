Без шунта! В Челябинске пациентов с гидроцефалией будут лечить по новой методике

В Челябинске освоили новую методику лечения гидроцефалии – заболевания, при котором желудочки мозга расширяются и изнутри распирают мозг, что приводит к его повреждению.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, благодаря малокровной технологии пациенты с гидроцефалией получили возможность избежать шунтирования, которое до сих пор считалось единственным способом лечения при этой смертельно опасной болезни (если отток жидкости из мозга не остановить, больной умрет).

С современным способом решения проблемы - эндоскопической вентрикулостомией - врачей Челябинской областной клинической больницы познакомил заведующий кафедрой нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова профессор Владислав Черебилло.

Суть метода заключается в создании с помощью нейроэндоскопа отверстия в желудочке мозга для оттока жидкости во внемозговые цистерны. В результате ликвор беспрепятственно вытекает, и человек вылечивается, причем без шунтзависимости.

«Операцию выполняют через небольшое отверстие в черепе, - рассказал Владислав Черебилло. - Изображение с камеры эндоскопа передается на экран, и врач видит, куда нужно ввести инструмент, чтобы восстановить отток жидкости. Метод малотравматичный и надежный. В отличие от шунтирования, которое длится около часа, операция занимает всего десять-двадцать минут».