«Безумные дни» в Билайн: скидки для абонентов всех операторов

ПАО «ВымпелКом (бренд Билайн) представляет новую программу лояльности «Безумные дни». Главная особенность программы – стать ее участниками могут абоненты любого мобильного оператора России. После каждой покупки на виртуальную карту программы начисляется 10% от стоимости товара, а в период акций – еще больше.

Программа лояльности «Безумные дни» станет доступна покупателям по всей России с 19 ноября, в день старта грандиозной распродажи «Черная пятница» в магазинах Билайн и интернет-магазине.

Подключиться к программе помогут сотрудники более 3 000 магазинов Билайн. После процедуры регистрации автоматически создается виртуальный счет карты лояльности, который привязан к номеру телефона участника. Далее после совершенной покупки на виртуальную карту начисляются 1 000 приветственных бонусов, а также возвращается 10% от ее стоимости. 1 бонус равен 1 рублю. Потратить бонусы можно на приобретение таких категорий товаров, как смартфоны, планшеты, аксессуары и другие гаджеты.

«Безумные дни» – программа лояльности с абсолютно прозрачной, честной и удобной системой накопления и списания бонусов. Помимо приветственных бонусов предусмотрены специальные акции: удваивание бонусов, подарочные бонусы на праздники и т.д. Использовать бонусы (не более 5% от суммы) можно на 15 день с момента совершения каждой покупки. Бонусы хранятся на виртуальном счете участника в течение 180 дней.

Комментирует исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева: «Сегодня мы сделали еще один шаг в создании цифровой экосистемы выгодных предложений, построенной вокруг потребностей наших клиентов. В ее основе – новая программа лояльности «Безумные дни». Наше предложение базируется на основных трендах: удобство – быстрая регистрация; простота – условия начисления бонусов очень прозрачны и понятны; цифровизация – виртуальная бонусная карта, привязанная к номеру телефона участника; надежность – фиксированная сумма кэшбека; доступность – пользоваться скидками смогут абоненты любых операторов».

Информация о количестве бонусов, а также акциях и специальных предложениях будет доступна абонентам Билайн в личном кабинете с 27 ноября. Абоненты других операторов смогут получить ее у сотрудников магазинов Билайн.

Более подробная информация о программе лояльности «Безумные дни» доступна на сайте.