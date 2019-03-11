Бились подушками и ели блины на скорость: осужденные южноуральских колоний отметили Масленицу

Заключенные южноуральских колоний вместе со всей Челябинской областью проводили зиму и отметили Масленицу. Всех осужденных кормили блинами и поили горячим чаем.

Блины, игры, сожжение чучела зимы - все было, как на настоящей Масленице. За одним исключением - действие происходило за колючей проволокой.

В исправительной колонии №4 заключенные состязались в перетягивании каната. Большинство осужденных занимаются спортом, и это способ проявить свою силу, сноровку и командный дух.

И, конечно, вместе с ряжеными и скоморохами осужденные пели частушки, водили хороводы, смеялись и веселились. Специально к проводам зимы бригада поваров-заключенных провела у плиты не один час, приготовив полтысячи блинов, чтобы все наелись вволю. А вот начинку блинов осужденным обеспечили сотрудники колонии. Блины были со сметаной, сгущенкой и вареньем.

Стол с угощением накрыли прямо на улице, поставили расписной самовар, чтобы все желающие смогли согреться чашечкой горячего ароматного чая в прикуску с аппетитным блином.

Праздничная атмосфера царила и в исправительной колонии №5. Здесь к проводам русской зимы подготовились ответственно - испекли целых полторы тысячи солнечных блинчиков, чтобы каждый смог отведать угощение. Кое-кому даже удалось это сделать на скорость. Таково было задание одного из конкурсов, а их, надо сказать, придумали немало.

Осужденные водили веселые хороводы, перетягивали канат, устраивали бои на подушках и прыгали в мешках.

Предлагалось осужденным и рассмешить царевну-Несмеяну. Под занавес гуляний было торжественно сожжено чучело Масленицы как символ уходящей зимы.

За безопасностью внимательно следили сотрудники исправительных учреждений, все прошло без инцидентов. Осужденные проводили зиму и после завершения праздника вернулись к своей обычной жизни за колючей проволокой.