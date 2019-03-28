Благодаря челябинцам «Удон» и «Соба» получили российскую прописку

Челябинское объединение «Союзпищепром» завершило строительство первого в России завода по производству азиатской, или домашней, лапши. После завершения в марте этого года пуско-наладочных работ предприятие начало выпускать продукцию трех видов.

В ассортименте - традиционные «Удон», «Соба» и уникальный рецепт от «Союзпищепрома» - лапша «4 злака». Проект рассчитан, прежде всего, как импортозамещающий. Одновременно он имеет высокий экспортный потенциал.

Изобретателями лапши являются китайцы, но в восприятии современного потребителя «Удон» и «Соба» прочно ассоциируются с Японией, где из лапши сделали культ. По преданию, священник Кукай отправился в Китай в девятом веке и вернулся в страну восходящего солнца с рецептом лапши «Удон», которая быстро стала популярной. Лапша «Соба» имеет столичную прописку. Токийцы, которые считались богаче других, остановили свой выбор на лапше из гречневой крупы, которая имеет больше полезных свойств.

Лапша бережно высушивается в течение 3,5-4 часов

Современные технологии

Приготовление домашней лапши в условиях современного производства - задача, которую решили технологи «Союзпищепрома». На предприятии смонтированы две производственные линии, каждая из которых имеет протяженность более двух футбольных полей.

На первом этапе происходит замешивание всех ингредиентов для будущей лапши. Состав максимально «домашний» - включает в себя только различные виды муки и подсоленную воду. Для производства «Собы» используется смесь пшеничной и гречневой муки, в состав продукции «4 злака» входят пшеничная, ржаная, овсяная и ячменная мука.

Тщательно перемешанные ингредиенты, превратившись в тесто, отправляются на восемь этапов раскатывания. Если на первом этапе толщина теста составляет один сантиметр, то к восьмому она уменьшается до 0,9 миллиметра. После раскатывания тесто разрезается на тонкие длинные полоски шириной два-три миллиметра, которые отправляются в сушку.

Сушильные тоннели - сердце производства домашней лапши, именно они обеспечивают режимы высушивания, определяющие свойства продукта. Протяженность тоннелей, а их всего два, составляет от 210 до 240 метров. Двигаясь по тоннелю в течение 3,5-4 часов лапша проходит шесть различных стадий бережной сушки. На каждом этапе поддерживается своя температура, примерно 50 градусов Цельсия, и влажность - около 85 процентов. В нагревательных тенах циркулирует горячая вода, которая создает нужный мягкий микроклимат. Весь цикл подогрева является замкнутым, даже нагретый для сушки воздух не выбрасывается в атмосферу, а используется для повторного нагрева воды, так что предприятие соответствует самым высоким экологическим стандартам.

Лапша не проходит агрессивной термической обработки и обработку паром. Благодаря этому она имеет пористую структуру и высокую пластичность в сравнении с макаронами, что делает продукт в блюде нежным. Для упаковки лапши закуплены роботы, так что процесс будет выполняться с высокой степенью автоматизации. На предприятии работает 21 человек, но с увеличением производства штат будет расширен вдвое. Выпускается домашняя лапша от «Союзпищепрома» на российский рынок под марками «Царь»и «4 злака», а для экспорта под брендом «Dr.Naturi».

Импортозмещение

В настоящее время на российских прилавках встречаются «Удон» и «Соба» только импортного производства, цена варьируется от 95 до 430 рублей за пачку 450 граммов. Цель «Союзпищепрома» - сделать полностью импортозамещающий продукт, доступный по цене (около 60 рублей за упаковку 450 граммов) и равный (или даже превосходящий) по качеству иностранные аналоги.

В пуско-наладочных работах «Союзпищепрому» помогали специалисты крупнейшей в мире фабрики по производству лапши из КНР. Они оценили очень высокие вкусовые качества лапши от «Союзпищепрома».

«Российское зерно особенное, оно имеет ярко выраженный вкус. Поэтому и лапша получается вкусная, пахнет хлебом», - отметили китайские специалисты.

Зерно для производства «Союзпищепром» выращивает сам - на полях, где применяется органическое земледелие.

Маркетологи предприятия отмечают, что основным рынком сбыта являются страны СНГ, расположенные в Центральной Азии, Китай и Япония. Именно на этих территориях лапша - ежедневное блюдо. Так, китайцы съедают до 1,2 килограмма лапши в месяц, что в 20 раз больше объемов потребления макарон в России. Если это умножить на население Китая, то разница получается колоссальной – исходя из полученных цифр можно судить о потенциале потребления лапши в КНР.

В России потребление «Собы» и «Удона» входит в моду вместе с модой на японскую кухню, но их потребление пока незначительно. Завод «Союзпищепрома» рассчитан на производство 150 тонн готовой продукции в сутки, что в 600 раз больше, чем сегодня потребляет все население России, но для рынка Китая это всего 0,006 процента внутреннего рынка. Так что главный потребитель - это КНР. Дистрибьюторы из Поднебесной уже проявили интерес к продукту.

В чем отличия?

Лапша «Удон» отличается нейтральным вкусом. Благодаря пористой структуре, она быстро впитывает вкус приправ и специй. Ее часто добавляют в супы с ярко выраженным вкусовым оттенком. В Восточной Азии начинку для удона подбирают в зависимости от времени года.

Гречневая лапша, или «Соба», обладает широчайшими возможностями сочетаний с другими продуктами: она великолепна с ореховым соусом и кунжутным маслом, с морепродуктами, говядиной, куриной грудкой, а в вегетарианском варианте - с самыми разными овощами: луком-шалотом, цукини, баклажанами, болгарским перцем, свежей капустой, брокколи, спаржей, шпинатом, шампиньонами, луком-пореем. Японцы чаще всего едят собу в холодном виде, подавая на бамбуковой тарелке-дуршлаге с разными соусами.

Лапша «4 злака» несет в себе пользу сочетания разных злаковых культур. Здесь в два раза больше клетчатки, в составе - медленные углеводы, которые создают чувство длительного насыщения и полезны для сердечно-сосудистой системы.

Лапша от «Союзпищепром» приготовлена с уважением к традициям и любовью к собственному делу. 120-летняя история и опыт производства востребованных на рынке продуктов, доступная цена (на 20-30% ниже иностранного аналога) – все это позволяет компании амбициозно заявить о том, что лапша должна быть на столе каждого россиянина.