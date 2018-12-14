Благотворительный фонд «Металлург» Магнитогорска не устает помогать

В благотворительном фонде «Металлург» Магнитогорска (Челябинская область) прошло традиционное совещание с участием руководителей детских специализированных учреждений города и прилегающих сельских районов.

На встрече, организованной в рамках комплексной программы «XXI век – детям Южного Урала», были подведены итоги уходящего года, утвержден план мероприятий по празднованию Нового года.

В работе совещания приняли участие члены совета фонда, благотворители (крупнейший – ПАО «ММК»), представители законодательной и исполнительной власти и общественности.

Директор фонда Валентин Владимирцев подытожил результаты реализации программы. Ее основные направления - программа «Мы рядом!» (социальная поддержка семей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве); программа «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» (социальная поддержка многодетных семей), «Одаренные дети Магнитки», «Калейдоскоп» (адресная помощь различным категориям граждан), «Наши дети» (оказание благотворительной помощи почти трем десяткам детских специализированных учреждений).

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», оказывается постоянная благотворительная помощь спортивным учреждениям, детскому оздоровительному комплексу, дворцам культуры, учебным учреждениям. Всего же на реализацию программы «XXI век – детям Южного Урала» за 11 месяцев 2018 года фонд израсходовал 232,43 миллиона рублей.

В конце ноября в Общественной палате РФ прошел всероссийский форум «Все лучшее - детям!», на котором были подведены итоги конкурса среди социально ориентированных НКО России. В числе лучших был назван и благотворительный фонд «Металлург». В пятый раз комплексная программа «XXI век - детям Южного Урала» получила знак качества «Лучшее - детям».

Более 11-ти миллионов рублей выделено благотворителями на проведение новогодних мероприятий в специализированных детских учреждениях, а также в микрорайонах города, школах, детских садах, клубах и ТОСах, в том числе с участием депутатов магнитогорского городского собрания и областного Законодательного собрания.

Новогодние подарки получат воспитанники всех специализированных учреждений города, восьми сельских районов, дети-инвалиды, многодетные семьи и семьи, потерявшие кормильцев, состоящие на учете в фонде «Металлург», а также городские университеты, детские учреждения, организации и коллективы, обратившиеся в фонд за поддержкой. Всего будет вручено более 23,5 тысячи новогодних подарков.

Воспитанники из восьми детских специализированных учреждений города и семи прилегающих сельских районов посетят интерактивное шоу «Резиденция Деда Мороза» в оздоровительном комплексе «Горное ущелье».

Фото из группы фонда ВКонтакте