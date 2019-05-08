Боевые самолеты не пролетят над Челябинском и Екатеринбургом 9 мая

Боевые самолеты не будут принимать участие в торжественном построении в честь 74-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, которое состоится 9 мая в Челябинске.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» заместитель командира по воспитательной работе гвардейской авиационной базы «Шагол» полковник Александр Шкребтий, второй год подряд не будет воздушной части показа на торжественном построении в Челябинске. Самолеты не заявлены и в Параде Победы в Екатеринбурге. Соответствующее решение принято министерством обороны РФ.

Напомним, несколько лет подряд бомбардировщики Су-24М с авиабазы «Шагол» принимали участие в торжественном построении челябинского гарнизона в честь Дня Победы.

По словам Александра Шкребтия, 9 мая 2019 года над площадью Революции Челябинска пролетят только три легкомоторных самолета авиакомпании «Челавиа»: два Як-52 и один АН-2. В торжественном построении будут задействованы 44 единицы военной техники времен Великой Отечественной войны и современные боевые машины. По центральной площади прошагают 1905 человек.

По данным с сайта Минобороны, в Параде Победы в Екатеринбурге примут участие 2129 человек и 91 единица наземной техники.

Военные самолеты и вертолеты примут участие только в Параде Победы в четырех городах страны: Москва (74), Санкт-Петербург (32), Хабаровск (17) и Мурманск (16).