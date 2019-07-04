Более 15 миллионов саженцев высажено на территории Челябинской области в рамках нацпроекта

Более 15 миллионов молодых деревьев высажено на территории Челябинской области в рамках реализации национального проекта «Экология».

Как сообщили агентству в главном управлении лесами области, в рамках реализации национального проекта «Экология» (региональный проект «Сохранение лесов») лесниками по всей области высажено около 15 миллионов саженцев посадка лесных культур. Новые насаждения появились на площади 1982,9 гектара при плане 1981,3 гектара. Высажены преимущественно деревья хвойных пород.

В ходе технической приемки весенних лесовосстановительных работ была проведена проверка качества посадочного материала, выполненных работ, а также соответствия площадей лесных культур и количества высаженных на них деревьев.

«Результаты технической приемки показали, что весенняя посадка леса проведена в лучшие агротехнические сроки, что обеспечит высокую приживаемость лесных культур», - рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Проведение мероприятий в рамках реализации национального проекта «Экология» (региональный проект «Сохранение лесов») по лесовосстановлению продолжатся до конца октября, уточнили в управлении.