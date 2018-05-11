Более 1,5 тысячи южноуральцев переселят в этом году из аварийного жилья

В Челябинской области в 2018 году из аварийного жилищного фонда переселят более 1,5 тысячи человек, на расселение пойдут почти 29 тысяч квадратных метров ветхого жилья. На эти цели в областном бюджете предусмотрен один миллиард рублей.

В течение трех лет с 2018 по 2020 годы по решению губернатора Бориса Дубровского будет выделено более трех миллиардов рублей, что позволит расселить 93 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

Как сообщил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, средства областного бюджета будут направлены муниципальным образованиям на исполнение решений суда по предоставлению гражданам благоустроенных жилых помещений, а также на расселение аварийных домов, признанных таковыми в период 2012-2013 годов. В первую очередь средства получат 8 муниципальных образований, где сконцентрировался основной аварийный жилищный фонд: Златоустовский, Магнитогорский, Копейский, Челябинский, Чебаркульский, Троицкий городские округа, Саткинский и Коркинский муниципальные районы.

Как сообщили агентству «Урал-прессинформ» в пресс-службе губернатора, Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований не только обеспечить граждан жильем, но и сформировать комфортную городскую среду. «Обращаю внимание глав территорий, что расселение аварийного жилфонда – это ваша персональная ответственность, – отметил глава региона. - В регионе сформирован положительный опыт централизованного переселения, прошу его учитывать в реализации текущих планов и предлагать гражданам отдаленных территорий квартиры в городах, где развита инфраструктура. Я считаю, что данная программа должна работать на развитие территории и дать дополнительный импульс для совершенствования муниципалитета».

По информации регионального министерства строительства и инфраструктуры, в Челябинской области по состоянию на 1 мая 2018 года объем жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2012 года, составляет более 250,77 тысяч квадратных метров – это 947 домов, в которых проживает более 16 тысяч человек. Финансовая потребность расселения указанного аварийного жилищного фонда составляет свыше 9 миллиардов рублей.