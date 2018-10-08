Более 300 спортсменов, несмотря на дождь, приняли участие в пробеге памяти академика В. П. Макеева

Более 300 бегунов из разных уголков Челябинской области, от младших школьников до седовласых ветеранов, приняли участие в 24-м легкоатлетическом пробеге памяти академика В. П. Макеева, который прошел в минувшие выходные в Миассе.

Соревнования, появившиеся в городском спортивном календаре благодаря инициативе АО «ГРЦ Макеева», давно перешагнули за пределы города.

Как сообщили агентству в пресс-службе ГРЦ Макеева, подавляющее большинство участников - более 250 человек – находятся в юном возрасте. Им от 7 до 19 лет. Молодые спортсмены преодолевали дистанцию в 2,5 километра, а их старшие и опытные коллеги бежали 7 километров по двум центральным проспектам Машгородка.

От имени генерального директора, генерального конструктора АО «ГРЦ Макеева», академика РАН Владимира Дегтяря признательность спортсменам за верность традициям и память о выдающемся земляке выразил его советник по связям с общественностью Иван Бирюков. Он отметил, что каждый участник заслуживает уважения, потому что спортом занимаются только сильные и упорные люди. Спортивных успехов и побед пожелал бегунам и директор управления по физической культуре и спорту МГО Владимир Васильев.

Затем участники возложили цевты к памятнику академику В. П. Макееву.

После этого был дан старт забегу - сотни спортсменов одновременно устремились вперед, не замечая луж, брызг, дождя. Несмотря на то, что погода очень усложнила условия проведения соревнований, никто не сдался, все победили обстоятельства и, вымокшие до нитки, пересекли финишную черту.

В награду юным спортсменам были вручены плитки шоколада, а взрослым участникам — денежные призы за три лучших результата в каждой из семи возрастных групп у мужчин и женщин.

Абсолютным победителем на 7-километровой дистанции стал мастер спорта международного класса по легкой атлетике из Челябинска Никита Высоцкий (00:20:18). Среди женщин абсолютно лучшее время, как и в прошлом году, показала миасская спортсменка Татьяна Курамшина (00:24:04).

В целом легкоатлеты Миасса выступили достойно, завоевав большую половину призов, но есть среди призёров и спортсмены из Челябинска, Копейска, Трёхгорного, Озёрска, Златоуста. Не подкачали и представители Государственного ракетного центра. «Серебряными» призёрами в своих возрастных группах стали ведущий инженер отд. 50 Юрий Гришанов, начальник бюро отд. 154 Анна Тимошук и ведущий инженер-конструктор – руководитель группы Павел Мелехин.

В номинации за массовость среди школьных команд первое место заняла команда школы № 7, второе — школы № 13, третье — гимназии № 19.

Вручая заслуженные награды спортсменам, заместитель председателя профкома ГРЦ Юрий Бородавка пригласил всех в следующем году на юбилейный 25-й пробег. А в ответ услышал слова благодарности за хорошую организацию соревнований.