Более 34 тысяч юных магнитогорцев отдохнут в детских центрах

Готовность к летней оздоровительной кампании традиционно на контроле депутатов Магнитогорска.

Как сообщили в пресс-службе городского Собрания, летом в муниципальных загородных лагерях проведут каникулы более 6,3 тысячи ребят в возрасте от 6 до 18 лет. Еще свыше 6,6 тысячи отдохнут и оздоровятся в загородных центрах ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Более 18 тысяч детей будут ходить в городские лагеря дневного пребывания, одно- и многодневные туристические походы, сплавы, заниматься в военно-спортивных лагерях, в центрах дополнительного образования. А 3,7 тысячи малышей съездят в единственный в области и стране загородный оздоровительный центр для дошкольников «Горный ручеек».

Полезной для города трудовой деятельностью, в том числе благоустройством, в муниципальных предприятиях, в учреждениях образования будут заниматься более 900 подростков от 14 до 18 лет. Заработанные деньги станут неплохой добавкой к семейному бюджету. Приоритет при трудоустройстве отдаётся ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас детские оздоровительные центры проходят приёмку. Депутаты традиционно обращают внимание на качество отдыха и безопасность.

Всего организованным отдыхом в Магнитогорске и его окрестностях будет охвачено 34 тысячи 168 детей, почти на 200 человек больше, чем в прошлом году.