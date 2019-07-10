Присылайте свои новости

Броня крепка

Более 5 тыс. танкистов поднято по учебной тревоге в Челябинской области
Общество
Сегодня, 13:20

Под Челябинском более 5 тыс. военнослужащих танковой дивизии подняты по учебной тревоге в рамках проверки боеготовности войск Центрального военного округа, сообщает пресс-служба ЦВО.

Подразделения части были приведены в высшие степени боевой готовности, выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя подъем по тревоге, получение оружия, боеприпасов и экипировки. Особое внимание было уделено подготовке вооружения и военной техники к боевому применению, загрузке боекомплекта, запасов материальных средств, а также отработке вопросов устойчивого управления войсками.

Экипажи танков совершили марш на полигон, где во время маневров отработают современные методики ведения боя, в том числе "танковую карусель". 

Как ранее сообщалось, войска Центрального военного округа (ЦВО) подняты по учебной тревоге в рамках начавшейся комплексной тренировки по управлению развертыванием войск. К мероприятию привлечены соединения и воинские части ЦВО, дислоцированные в Туве, Башкирии, Удмуртии, Кемеровской, Кировской, Курганской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Новосибирской, Челябинской областях, а также Алтайском и Красноярском краях.

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