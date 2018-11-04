Более 500 челябинцев прошли крестным ходом по столице Южного Урала

В челябинском мегаполисе православные отметили праздник День единства и Казанской иконы Божией Матери крестным ходом от Свято-Симеоновского кафедрального собора до храма святого Александра Невского на Алом поле. На время шествия верующих и служителей церкви на Свердловском проспекте перекрыли движение тяжелой строительной техникой.

В Челябинске, общегородской Крестный ход, посвященный празднику Казанской иконы Божией Матери, начался после торжественного богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, которое длилось полтора часа. Затем участники службы выстроились в колонну и двинулись в сторону Алого поля.

Весь путь Казанскую икону Божией Матери пронесли курсанты Челябинского высшего военного училища штурманов.

В 11.45 возле входа в храм святого Александра Невского начался молебен. Только после того, как верующие собрались у главного входа в храм, по Свердловскому проспекту запустили движение автомобилей и общественного транспорта. Молебен отслужил Митрополит Челябинский и Миасский Никодим.