Больше семей, меньше людей: Челябинскстат рассказал о жизни в регионе в цифрах

В Челябинской области за девять месяцев этого года, с января по сентябрь включительно, родилось 28 тысяч 751 человек, скончалось 34 тысячи 739 жителей региона, в том числе 179 малышей в возрасте до одного года (большинство из грудничков умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде).

Естественная убыль населения за три квартала 2018-го составила почти шесть тысяч человек. Такие неутешительные данные в среду, 21 ноября, опубликовал Челябинскстат.

Приятно, что в этом году семьи на Южном Урале создавались значительно чаще, чем распадались. Так, за девять месяцев 2018-го в нашем регионе было зарегистрировано на шесть тысяч 425 браков больше, чем разводов: 19 тысяч 306 вновь созданных ячеек общества против 11-ти тысяч 881-й распавшейся.

За аналогичный период 2017 года число браков в Челябинской области также существенно превысило количество разводов: в течение девяти месяцев территориальные отделы ЗАГС поженили 19 тысяч 908 пар, развели – 11 тысяч 988.

На свет за девять месяцев прошлого года появились 30 тысяч 476 человек, умерло - 34 тысячи 499, в том числе 180 детей в возрасте до одного года. Естественная убыль населения составила четыре тысячи 23 человека.