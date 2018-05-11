Борис Дубровский дал ряд поручений по челябинскому аэропорту и дороге к нему

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал ряд поручений своему заместителю Руслану Гаттарову по обновлению аэродрома и аэровокзала Челябинска к предстоящим в 2020 году саммитам ШОС и БРИКС, а также по расширению дороги к воздушным воротам города.

Вице-губернатору совместно с Минтрансом РФ необходимо будет приложить максимум усилий для решения вопроса по выделению необходимых средств на строительство и реконструкцию аэропорта и обеспечить содействие в присвоении аэропорту третьей категории ИКАО.

На строительство нового здания аэровокзала необходимо изыскать порядка 3,5 миллиарда рублей. Проект планируется осуществить за счет частных инвестиций ООО «Новапорт». На реконструкцию аэродрома планируется привлечь более пяти миллиардов рублей из средств федерального бюджета. «Проект реконструкции аэродрома сейчас находится в ГлавГосэкспертизе, положительное заключение ожидается в ближайшее время», – отметил Борис Дубровский.

После реконструкции аэропорт «Челябинск» сможет получить третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Эта даст право принимать в любое время года и при любой погоде любые воздушные суда. Губернатор дал задание Гаттарову обеспечить содействие в присвоении аэропорту третьей категории ИКАО.

Кроме того, вице-губернатору предстоит проконтролировать сроки начала ремонта гостиницы аэропорта и вместе с гендиректором ООО «Новапорт» Сергеем Рудаковым привлечь максимальное количество организаций Челябинской области к строительству.

Помимо этого, по поручению губернатора расширят дорогу в аэропорт, приведут ее в соответствие нормативным требованиям и установят вдоль шумозащитные экраны в местах, где возросший пассажиропоток будет приносить дискомфорт жителям города. Этими вопросами займутся городская администрация и миндортранс региона.

Ранее Борис Дубровский подчеркивал, что глобальная реконструкция аэропорта «Челябинск» не ограничится 2020 годом. «Развитие, безусловно, продолжится и после проведения саммитов», – отметил глава региона.