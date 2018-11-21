Борис Дубровский - мэру Екатеринбурга: Не надо завидовать

Новый аэропорт, отвечающий всем современным требованиям, обязательно будет построен в Челябинске в установленный срок, несмотря на отдельные мнения по его ненадобности.

Напомним, накануне глава Екатеринбурга Александр Высокинский, рассуждая о перспективах развития своего города, высказал свою точку зрения и по поводу реконструируемого в Челябинске аэропорта: «Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ)».

Однако, с ним категорически не согласны губернатор Челябинской области Борис Дубровский и южноуральцы, хотя и они также не против строительства высокоскоростной магистрали «Челябинск-Екатеринбург».

«Здесь нет поля для дискуссий, новый аэропорт в Челябинске будет», - заявил губернатор. Для реализации этого проекта областные власти приложили немало усилий и буквально «выходили это решение ногами». Это стало еще возможным и благодаря тому, что Челябинск добился права проведения в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС (также региону пришлось много доказывать свою состоятельность). Главгосэкспертиза еще в апреле одобрила первый этап работ реконструкция аэропорта Баландино в Челябинске, а в ноябре – второй этап. В конце прошлой недели председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении исполнителя по реконструкции аэродрома.

Аэропорт в Челябинске после реконструкции сможет получить третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Эта даст право принимать в любое время года и при любой погоде любые воздушные суда. Баландино станет единственным всепогодным международным аэропортом на Урале.

«А не надо завидовать!», - посоветовал мэру Екатеринбурга губернатор Борис Дубровский. По его мнению, такая здоровая конкуренция между двумя соседними аэропортами будет стимулировать предоставлять наилучшие условия по цене и качеству услуг для пассажиров. И это жители Челябинской и Свердловской могут только приветствовать, уверен губернатор.

Заместитель главы города Челябинска, временно исполняющий обязанности мэра Владимир Елистратов также озвучил свою позицию по реконструкции: «Три с половиной миллиона жителей Челябинской области, а также жители Курганской области и Казахстана, которые делают выбор в пользу нашего аэропорта, получат возможность летать с комфортом из современного здания». Он также напомнил, что в Челябинске регулярно проходят спортивные события мирового уровня.

Борис Дубровский также от всей души пожелал Екатеринбургу завоевать право принимать международную выставку EXPO-2025 (решение будет принято в ближайшее время). «В том, что Екатеринбург получит право проводить эту выставку, у меня нет никаких сомнений. Желаю нашим партнерам только победы!», - пожелал губернатор. И тогда современный челябинский аэропорт и ВСМ будут как нельзя кстати.