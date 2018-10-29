Борис Дубровский – молодым активистам: У нас много что с вами может получиться

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с членами совета по молодежной политике Уральского федерального округа.

Глава региона отметил, что Совет создан как площадка для обсуждения проблем и задач молодежной политики. В своей работе он опирается на потенциал регионов.

Борис Дубровский подчеркнул, что Челябинская область занимает лидерские позиции в плане работы с молодежью. «Это касается очень многих направлений, в числе которых волонтерское и поисковое движение, научная деятельность, социальное проектирование, природоохранные проекты», - уточнил губернатор.

Борис Дубровский рассказал, что лично ему импонируют ключевые принципы организации деятельности Совета по молодежной политике УрФО: «Приходит время реальных дел, и сейчас важно и ценно стремление молодых быть полезными для страны».

По словам губернатора, власти в регионе делают большую ставку на молодых специалистов, которые овладевают рабочими профессиями, становятся инженерами, идут на реальное производство. «У Челябинской области мощный кадровый потенциал, и это является важным конкурентным преимуществом», - считает Борис Дубровский.

Губернатор подчеркнул важность того, чтобы инициативы региона получали одобрение и поддержку на окружном и федеральном уровне. «В этом плане рассчитываю на вашу активную позицию в рамках окружного совета», - обратился к членам Совета Борис Дубровский.

Молодые активисты на встрече с губернатором представили свои проекты и идеи о благоустройстве города, привлечение студенческих трудовых отрядов на стройки ШОС, развития внутреннего туризма – проект «чугунное кольцо России».

Один из участников встречи – Лев Владов (Челябинский урбанист) - на своей странице в соцсети поделился, что лично он рассказал губернатору про грязные маршрутки и остановки из профлиста», о проблемах с аудиорекламой («у нас нет законного рычага запретить её») и также о том, что «проекты планировки разрабатывают динозавры, помешанные на автомобильном движении и подземных переходах». Он предложил создать «экспериментальный департамент развития (городской среды) при администрации города, где на общественных началах неравнодушные горожане могли бы общаться между различными управлениями и выносить предложения по повышению качества жизни в городе».

На встрече также прозвучало предложение по реконструкции сквера на улице Елькина. Борис Дубровский поддержал эту идею и предложил включить получение проектно-сметной документации по проекту в программу «Реальные дела». Также губернатор поручил министерству образования Челябинской области организовать работу по сбору идей по благоустройству города.

Борис Дубровский рассказал молодым активистам, что планируется расширить программу «Реальные дела» и призвал молодых активистов подключиться к обсуждению этой темы. «Идея – это очень важно. Я бы хотел, чтобы мы говорили о практике. У нас много что с вами может получиться. Вы должны достигать результата, я в этом буду содействовать, но идеи должны поступать от вас», – резюмировал итоги встречи Борис Дубровский.

Следующая встреча губернатора с членами совета по молодежной политике УрФО, посвящённая городской среде Челябинска, состоится до конца текущего года, сообщили в пресс-службе губернатора.

Челябинский урбанист рассказал о своих впечатлениях от встречи с губернатором: «Что я почувствовал: губернатору нравится наша энергия и устремлённость, но, кажется, он не до конца уверен в нашей мотивации…Надеюсь, что после того как мы поговорили и посмотрели друг другу в глаза, губернатор лучше поймёт мою мотивацию и компетенции нашей урбан-команды».

Ранее в Екатеринбурге состоялось заседание совета по молодежной политике с участием полпреда в УрФО Николая Цуканова. В совете созданы рабочие группы по направлениям, они будут функционировать в постоянном режиме, а их основная задача – разработка и реализация перспективных проектов. В рамках работы совета запланировано распространение лучших практик и привлечение молодых людей к мероприятиям молодежной политики.

Фото пресс-службы губернатора, а также Глеба Лунина и Алексея Гольянова