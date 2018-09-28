Борис Дубровский на месте оценил критичность мусорной проблемы и созвал экстренное совещание

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, вернувшись в Челябинск из рабочей поездки в Японию, экстренно созвал совещания по мусорной проблеме. Предварительно он лично оценил критичность ситуации, побывав в заваленных мусором дворах и на свалке.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин, Борис Дубровский побывал в микрорайон «Тополиная аллея», чтобы лично оценить текущую ситуацию с вывозом мусора в жилом квартале.

Кроме того, губернатор посетил новый полигон ТКО в Полетаево, на который после закрытия городской свалки стали доставлять мусор из областного центра. На текущий момент через полигон ежедневно проходит до 200 мусоровозов. При этом увеличилось «плечо» доставки, что привело к росту затрат перевозчиков. Часть из них не захотели работать себе в убыток и в одностороннем порядке прекратили исполнение договорных обязательств, что привело к мусорному коллапсу в Челябинске.

Помимо этого, Борис Дубровский заехал на уже закрытую челябинскую свалку и оценил готовность объекта к последующей рекультивации. Целью работ является снижение негативного влияния на окружающую среду и атмосферный воздух, улучшение общей экологической обстановки в городе.

По итогам объезда губернатор созвал совещание с участием всех заинтересованных лиц.