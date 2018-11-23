Борис Дубровский научил муниципалитеты оперативно реагировать на вопросы населения

Жителей Челябинской области сильнее всего интересуют вопросы, связанные с благоустройством, состоянием дорог и качеством медицинских услуг. Нередко властям, реагирующим на жалобы, приходится и в срочном порядке решать коммунальные проблемы.

Как эффективно взаимодействовать с людьми в социальных сетях, муниципалитеты научил глава региона Борис Дубровский. Всего за два месяца работы специальной системы мониторинга южноуральские чиновники ответили более чем на тысячу вопросов и жалоб.

По словам губернатора, традиционная система, при которой человек в течение 30 дней ожидает ответ от чиновников на свое письменное обращение, не соответствует требованиям времени.

«Люди должны максимально оперативно получать ответы на вопросы, которые их беспокоят. И делать это нужно там, где удобно гражданам. Поэтому было принято решение изменить подход к работе с населением, используя современные площадки. Этому направлению работы правительство будет уделять особое внимание», - подчеркнул Борис Дубровский.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ноябре сообщение магнитогорца помогло обнаружить утечку в цехе водоснабжения городского предприятия в районе остановки «Луговая», а в доме №22 по улице Московской после публикации в соцсетях восстановили уличное освещение, хотя ранее жильцы дома несколько раз обращались в ЖЭУ, и результата это не давало.

Также новый формат взаимодействия помог вернуть отопление в дом копейчан по улице Макаренко, 15, оставшихся без него в День народного единства. Вместе с представителями управляющей компании специалисты управления городского хозяйства провели проверку. Выяснилось, что системе теплоснабжения дома требуется небольшой ремонт. Его провели, и десятого ноября тепло вернулось в квартиры.

Официальные аккаунты правительственных структур созданы в самых популярных социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram, «Одноклассники», Twitter.

Сообщения на злободневные темы помогает найти специальная система мониторинга, причем вопросы могут быть заданы как на официальных страницах ведомств, так и в сообществах.