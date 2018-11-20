Борис Дубровский недоволен динамикой реализации поручений по курорту Кисегач

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский недоволен динамикой реализации данных им поручений по курорту Кисегач (Чебаркульский район), намерен переформатировать свои распоряжения и в апреле 2019 года провести специальный инвестиционный совет по развитию курортной зоны.

Как уже сообщало агентство, еще в 2014 году глава региона поручил создать рабочую группу по курорту Кисегач и разработать «дорожную карту» мероприятий по развитию территории курорта. В его состав входят санаторий «Кисегач», а также бывший санаторий «Еловое», действующая здравница «Сосновая горка», перешедший в частные руки пансионат «Утес».

Губернатор продолжает держать ситуацию на контроле и накануне, 19 ноября, вместе со своим первым заместителем Евгением Рединым и замом Сергеем Сушковым он лично посетил территорию, провел ревизию данных им поручений по курорту, оценил произошедшие изменения и провел совещание с участием главы Чебаркульского городского округа Сергея Ковригина.

Борис Дубровский остался недоволен темпами выполнения данных ранее поручений. Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» Евгений Редин, губернатор отметил недостаточную динамику по обновлению инженерной инфраструктуры территории.

Как уточнил Сергей Сушков, часть поручений не была выполнена, а часть исполняется медленными темпами, практически отсутствует инвестиционная активность на территории курорта. Пассивность инвесторов связана, в том числе и с невозможностью строить объекты на этой территории. Земли относятся к лесному фонду и можно только реконструировать уже имеющиеся объекты, а инвесторов это не устраивает. На совещании обсуждалась возможность перевода земель в другую категорию.

Кроме того, дальнейшему развитию курорта препятствует неудовлетворительное состояние инфраструктуры курортной зоны. Собственником очистных сооружений, обслуживающих территорию курорта Кисегач, является частная компания «Евродвор». Этой системе требуется существенная модернизация. Муниципальные очистные сооружения Чебаркульского городского округа, введенные в эксплуатацию в 1975 году, работают на пределе своих возможностей и также требуют реконструкции. Необходима и реконструкция сетей водоснабжения, электросетей, канализации.

Борис Дубровский давал поручения провести полномасштабный аудит очистных сооружений Чебаркуля и прилегающих к нему курортов и на его основе сформировать единую систему управления стоками. Но пока вопрос решается с большим трудом.

«Мы постоянно находимся в диалоге: или развивать проект частных очистных сооружений, или передать на обслуживание муниципальной организации. Мы затянули эту работу», - рассказывал ранее на встрече с журналистами Борис Дубровский.

На реконструкцию очистных сооружений, по оценке, потребуется порядка одного миллиарда рублей. «Рассматривается вариант государственно-частного партнерства, - уточнял Борис Дубровский. - Проводятся переговоры с инвесторами. Итоги мы сможем увидеть в проектах 2019 года».

На совещании в Чебаркульском округе обсуждалось, каким образом можно заключить концессионное соглашение.

Ранее губернатор также давал поручения министерству экономического развития проработать вопрос привлечения средств федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов курорта в рамках сотрудничества с фондом развития моногородов и возможность привлечения инвесторов к решению других инфраструктурных вопросов.

По итогам совещания губернатор намерен переформатировать в новом порядке ранее данные им поручения с указанием конкретных ответственных лиц и сроков реализации. Главе Чебаркульского городского округа поручено активизировать работу в этом направлении.

Как уточнил Евгений Редин, в апреле 2019 года планируется провести большой инвестиционный совет по развитию курорта, на котором инвесторы продемонстрируют полученные результаты по уже реализуемым проектам и расскажут о бизнес-планах по этой территории.