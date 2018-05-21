Борис Дубровский об Уральской ВСМ: То, что мы построим эту дорогу, я даже не сомневаюсь

Челябинск поможет Екатеринбургу принять гостей ЭКСПО-2025. В данном мероприятии примут участие от 30 до 50 миллионов человек со всего мира. Часть гостей будут доставлять по Уральской ВСМ в Челябинск и размещать в гостиницах, построенных к саммитам ШОС и БРИКС.

Об этом губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил сегодня, 21 мая, на пресс-конференции в Карабаше.

«Это наша ключевая задача. У нас нет компетенции участия в таком проекте. Это совершенно другая железная дорога. Нам нужно сформировать компетенции у промышленности, представленной в Челябинской и Свердловской областях, в строительстве этих объектов. Тот, кто сегодня сформирует компетенции, сформирует себе рынок на 50 лет. То, что мы построим эту дорогу, я даже не сомневаюсь», - считает губернатор.

Борис Дубровский планирует провести презентацию проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург в четверг на Международном экономическом форуме в Петербурге.

Напомним, на прошлой неделе председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении в Транспортную стратегию РФ проекта строительства Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург. Проект предполагает строительство линии протяжённостью 220 км с временем в пути между конечными пунктами 1 час 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется до 2024 года.