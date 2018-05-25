Борис Дубровский обсудил подготовку к саммитам с главой Минэкологии РФ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с вновь назначенным министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным. Рабочая встреча прошла в рамках международного экономического форума, который 24 мая стартовал в Санкт-Петербурге.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» глава региона обсудил с министром вопросы реализации мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в Челябинске в период до 2020 года, когда в областном центре пройдут саммиты ШОС и БРИКС.

Глава региона считает, что проведение саммитов даст реальную возможность улучшить экологическую ситуацию в Челябинске. По его словам, на сегодня до 35% всех выбросов в атмосферу в Челябинске дает автомобильный транспорт. Частично эту проблему можно решить, переведя общественный транспорт на газомоторное топливо. Самый большой вклад в загрязнение воздуха в Челябинске вносят промышленные предприятия и городская свалка. Борис Дубровский поручил своему заместителю Сергею Сушкову организовать работу по рекультивации Челябинской свалки.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предстоит также активнее заниматься ликвидацией очагов возгорания на Коркинском угольном разрезе. Губернатор распорядился уделить особое внимание реке Миасс, планируется также провести работы по озеленению города, снижению уровня выхлопных газов.