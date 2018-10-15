Борис Дубровский оценил благоустраиваемые объекты в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский осмотрел ряд объектов, на которых в настоящее время ведется благоустройство по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и программе губернатора «Реальные дела».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, глава региона посетил парк «Алое поле», стадион «Факел» и побывал в одном из городских дворов.

Реконструкция парка «Алое поле» ведется по проекту, выбранному жителями Центрального района. «В марте проект благоустройства парка занял первое место в рейтинговом голосовании, и это понятно: горожане отдыхают в нем семьями уже многие поколения, - подчеркнул Борис Дубровский. - Здесь находится любимый многими Дворец Пионеров и площадь вокруг Орленка, которая стала одной из «визитных карточек» Челябинска».

Работы начались 3 сентября. Барельефы на историко-мемориальном комплексе «Площадь пионеров-героев» реставрируют.

Планируется восстановить сеть имеющихся тропинок, заменив их покрытие. А там, где жителями протоптаны удобные для них маршруты, уложат тротуарную плитку.

В парке появятся амфитеатр, игровые площадки на монолитном травмобезопасном покрытии, спортплощадки с уличными тренажерами и зона воркаута.

Кроме того, в рамках проекта будет расширена и обновлена система наружного освещения, установят скамейки, урны. После реконструкции в парке появится модульный туалет, который будет подключен к существующим инженерным сетям.

Первый этап работ намечено завершить к декабрю. Объект планируют сдать в 2019 году. «Реконструкция «Алого поля» – это народный наказ, и он будет выполнен», - заверил губернатор.

Затем Борис Дубровский побывал на стадионе «Факел», который в будущем году отметит свой первый юбилей – 10 лет со дня открытия. Ремонт спортивного объекта ведется по поручению губернатора. Глава региона отметил, что проведение в 2018 году Чемпионата мира по футболу в России и успешное выступление на нем сборной России страны еще больше популяризировало этот любимый вид спорта среди молодежи. «Развитие детского спорта – это одна из приоритетных задач правительства области, поэтому мы должны уделять должное внимание таким объектам, как стадион Факел», - добавил Борис Дубровский.

Этим летом на футбольных полях стадиона уложили травяное покрытие. В дальнейшем планируется заменить наружное освещение, установить и отремонтировать ограждения футбольных полей, благоустроить прилегающую территорию и организовать парковку. После обновления на стадионе смогут тренироваться около 350 ребят. Воспитанники спортшколы являются серебряными призерами Первенства России по футболу – зона «Урал и Западная Сибирь». «Улучшенная материально-техническая база позволит юным футболистам добиться новых высот и побороться за золотые медали Чемпионата России», – уверен глава региона.

Борис Дубровский напомнил, в области ежегодно вводятся новые спортивные объекты и реконструируются старые. В прошлом году обновили футбольное поле на стадионе «Калибр». Теперь искусственный футбольный газон есть и у «Факела».

Затем Борис Дубровский посетил дворовую площадку в Курчатовском районе Челябинска. Дворовая территория, общая для домов на Комсомольском проспекте, 72, и улице Солнечной, 28, - одна из самых больших, благоустроенных в 2018 году в городе. Площадь двора превышает 7 тысяч квадратных метров.

По мнению губернатора, этот двор – хороший пример комплексного благоустройства, нацеленного на улучшение качества жизни людей. Во дворе заасфальтированы проезды и парковки, отремонтированы тротуары, установлены скамейки и урны. Реконструирована спортивная площадка. Она застелена травмобезопасным покрытием из резиновой плитки. Восстановлено сетчатое ограждение спортплощадки и цоколя многоквартирного дома, старые металлические гаражи демонтировали. Управляющая компания Курчатовского района тоже присоединилась к благоустройству и обновила краску на малых архитектурных формах.

«У жителей района появилась универсальная и безопасная площадка для отдыха, в том числе с детьми, – отметил Борис Дубровский, подчеркнув. - Очень важно вкладываться не только в строительство новых микрорайонов, но и развивать город, поддерживая в хорошем состоянии уже существующее».

Программа «Реальные дела» инициирована Борисом Дубровским в 2016 году для социально-экономического развития муниципалитетов. На ее реализацию из областного бюджета было выделено более одного миллиарда рублей. На эти средства реализовано более пяти тысяч проектов. По поручению губернатора в этом году реализация программы продолжена. На решение первоочередных проблемных муниципалитетов выделено более 500 миллионов рублей.

На реализацию федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году Челябинская область направила более одного миллиарда рублей, в том числе 854,01 миллиона рублей выделено из федерального бюджета и 200,44 миллиона рублей - из регионального бюджета. Софинансирование из местных бюджетов составило около 50 миллионов рублей. Средства направлены на благоустройство 583 дворовых территорий и 129 общественных пространств во всех 43 муниципальных образованиях области, а также парка в Южноуральске. 319 дворов и 36 общественных территорий уже готовы и введены в эксплуатацию, работы на остальных объектах подходят к завершению.