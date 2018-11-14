Борис Дубровский оценил результаты капремонта поликлиники горбольницы №8 Челябинска

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил перемены в поликлинике городской больницы №8 Челябинска, на проведение капитального ремонта в которой по решению главы региона были выделены бюджетные средства.

Поликлиника считается самой крупной в Челябинске, ежедневно принимает три тысячи пациентов, а всего к ней прикреплено порядка 107 тысяч человек. Здание поликлиники, построенное в 1936 году, ни разу капитально не ремонтировали.

«Хотелось бы чаще открывать новые медицинские учреждения, такие как перинатальный центр и онкологическая поликлиника. Но нельзя забывать и о тех, что расположены в старых зданиях», - считает губернатор. Он отметил, что задача властей всех уровней - сделать учреждения здравоохранения максимально комфортными.

В 2017 и 2018 годах на масштабное обновление поликлиник восьмой горбольницы из областного бюджета было направлено 15 миллионов рублей. Еще 6 миллионов рублей выделила администрация Челябинска. Борису Дубровскому показали, как преобразились помещения на первом, втором и третьем этажах здания.

В поликлинике отремонтировали кабинеты участковых врачей, помещения клинико-диагностической лаборатории и травмпункта, холл, сантехнические узлы, заменили освещение, установили евроокна и старые дверные блоки сменили на противопожарные.

Была закуплена новая мебель. На эти цели из регионального бюджета было дополнительно выделено 1,5 миллиона рублей. В поликлинике создали понятную систему навигации для пациентов.

На средства городского бюджета для поликлиники приобрели ультразвуковой аппарат экспертного класса, что повысит уровень диагностики. «Он прост в эксплуатации, при этом обладает высокой разрешающей способностью, что позволяет выявлять различные патологии. В отличие от других аппаратов, у него хорошие спектральные характеристики, - рассказала врач ультразвуковой диагностики Ольга Гончарова. - Я могу разложить кровоток на спектры или продифференцировать атеросклеротическую бляшку».

Затем глава региона осмотрел отремонтированный операционный блок торакального отделения. «В отделении оказывается специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь при заболеваниях органов грудной клетки жителям Челябинска и Челябинской области, - пояснил заместитель главного врача по хирургии Николай Устинов. - Ежегодно проводится порядка 1500 оперативных вмешательств, из которых 30 процентов - с использованием эндоскопического оборудования». Многие проводимые в этом отделении операции уникальны в масштабах УрФО. Операционные были не так давно отремонтированы и оснащены современным эндоскопическим оборудованием экспертного класса, обладающим очень высокой разрешающей способностью. На эти цели из средств областного бюджета было выделено 15,7 миллиона рублей. В отделении полностью заменили мебель в палатах: установлены функциональные кровати и тумбочки для удобства пациентов. «С таким оборудованием и операционными будет легче работать и повышать профессиональный уровень», - подчеркнул Устинов.

Также губернатор побывал в отделении гемодиализа, где лечатся все челябинцы с осложнениями заместительной почечной терапии или обострениями при сопутствующей патологии. По словам главврача горбольницы № 8 Агаты Ткачевой, ремонт отделения гемодиализа стал самым долгожданным проектом. В ходе ремонта было расширено помещение, заменены функциональные кровати и кресла для гемодиализа, 70% аппаратов искусственной почки, а также перенесена в цокольный этаж и полностью заменена система водоподготовки и раздачи концентрата. Диализные залы развернуты на 28 мест. «Сейчас здесь можно производить все виды процедур, начиная от простого диализа, до высокопоточных методик и процедур гемодиафильтрации», - отметила главврач.

В планах на будущее у руководства лечебного учреждения — связать переходом хирургический и терапевтический корпусы, чтобы пациентам было удобнее проходить обследования, ремонт в других отделениях и приведение в порядок фасадов многочисленных зданий медгородка.

Во время осмотра больницы глава региона пообщался с пациентами поликлиники и медперсоналом. «То, что помощь здесь оказывают на высоком уровне, подтверждают слова благодарности, которые я сегодня неоднократно слышал от людей в адрес врачей», – подчеркнул Борис Дубровский. Глава региона отметил, что региона совместно с федеральным центром предстоит решать вопросы оснащения больниц, в том числе в рамках новых «майских указов» Президента России. «Все программы уже согласованы, средства начинают направляться», - рассказал Борис Дубровский.