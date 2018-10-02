Борис Дубровский одобрил концепцию развития электротранспорта в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский положительно оценил концепцию развития городского электротранспорта в Магнитогорске и предложил применить ее в других муниципалитетах региона.

Программу главе региона представил глава Магнитогорска Сергей Бердников. Он рассказал, что для жителей города трамваи являются приоритетным видом транспорта. Так, за первое полугодие этого года было перевезено 12 миллионов 122 тысячи пассажиров.

На данный момент парк МП «Маггортранс» составляет 212 вагонов, которые осуществляют пассажироперевозки на 37-ми городских трамвайных маршрутах. В этом году ежедневный выпуск вагонов на линию составляет 129 единиц. Для обеспечения бесперебойной работы на выпуске (с учетом коэффициента резерва) ежедневно содержится в эксплуатации 155 исправных трамвайных вагонов. Из них 105 вагонов выработали свой амортизационный ресурс и подлежат обновлению.

В 2018 году в Магнитогорске в эксплуатацию было запущено 15 новых вагонов одностороннего движения с частично низким уровнем пола и уменьшенным энергопотреблением. Ежедневно на линию выходят 15 новых поездов и 20 обновленных трамваев, в том числе два вагона с полной заменой кузова и 18 поездов после капитально-восстановительного ремонта. В 2019 году планируется приобрести десять новых поездов.

В течение 2017 и 2018 годов в городе металлургов ведутся работы по ремонту и модернизации трамвайных путей и переездов через них. Кроме того, с целью развития трамвайных линий в южной части Магнитогорска выполнено спрямление участка трамвайного пути по улице Советской на пересечении с улицей Труда. В планах – строительство новой ветки трамвайной линии от улицы Труда по проспекту Карла Маркса до улицы Зеленый Лог (до соединения с существующей трамвайной линией).

Как отметил глава региона после беседы с Сергеем Бердниковым, снижение воздействия общественного транспорта на экологию является приоритетной задачей, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным.

«Развитие электротранспорта позволит улучшить общую экологическую обстановку в городе, ведь транспорт оказывает на нее существенное влияние. Считаю важной поддержку таких проектов по реорганизации системы городского электротранспорта. Этот опыт для повышения эффективности работы общественного транспорта может быть применен и в других территориях», - подчеркнул Борис Дубровский.