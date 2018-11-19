Борис Дубровский откликнулся на видеообращение жителей Катав-Ивановска

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал ряд поручений по результатам рассмотрение видеообращения жителей Катав-Ивановского района, пожаловавшихся главе региона на ухудшение их жилищных условий после землетрясения.

Жители нескольких домов с улицы Стройгородок (они его называют «забытый Богом уголок) рассказали губернатору, что они проживают в муниципальном жилье, но никакой поддержки от властей добиться не могут.

По словам женщин, их дома рушатся, крыша прохудилась, отопление почти никакого нет, в квартирах плесень и сгнившие полы, а после землетрясения пошли трещины по стенам и по потолку. Квартиры неблагоустроенные. Водоснабжения нет. Туалет один на четыре дома, да и тот в аварийном состоянии. Из выгребной ямы не выкачивали уже несколько лет.

«В квартирах в основном живут пенсионеры. Это муниципальное жилье, но все держится на наших плечах. Дворника нет, техничек нет. Мы сами ремонтируем, моем, чистим, убираем», - с горечью констатируют женщины. Они исправно платят по всем приходящим к ним квитанциям, но долги растут, так как муниципалитет не может навести порядок и разобраться, а кто же в этих домах проживает. Коммуналку начисляют за людей, уже давно умерших, а часть просто живет неофициально и ничего не платит.

Жители обращались за помощью к властям, но получали только отписки и отговорки: «Не отказывают, обещают и ничего не делают».

Жители обращаются к Борису Дубровскому в надежде, что он сумеет им помочь и заставит шевелиться местные власти. «Мы все просим вашей помощи, чтобы наши руководители обратили внимание на нас. Мы же такие же люди. И они когда-нибудь будут, как мы», - взывают к губернатору пенсионерки.

Борис Дубровский, рассмотрев видеообращение, поручил главе Катав-Ивановского муниципального района Евгению Киршину в течение ближайшего времени съездить в Стройгородок и побеседовать с жильцами домов. Глава должен предоставить жителям четкий план решения затронутых ими в видеообращении вопросов и обозначить конкретные сроки исправления ситуации. Проконтролирует исполнение этих сроков на аппарат губернатора и правительства региона.

Заместителю губернатора Сергею Шалю поручено организовать проверку подключения домов к теплу и водоснабжению, а также прояснить ситуацию с обслуживанием этих домов управляющей компанией. Если жильцы захотят создать товарищество собственников жилья для управления их домами, то властям необходимо обеспечить консультационную поддержку.

В правительстве отметили, что из видеообращения пока не ясно, действительно ли трещины в квартирах являются следствием прошедшего землетрясения. Напомним, сразу после первого подземного толчка Борис Дубровский создал межведомственную комиссию и распорядился объективно провести оценку риска и нанесенного ущерба. После обращения губернатор распорядился провести повторную проверку и в случае подтверждения опасений принять все необходимые меры.