Борис Дубровский отправил именные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил именные поздравления с Днем Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, блокадникам, узникам концлагерей, труженикам тыла, а также вдовам.

«Вам довелось пройти через все тяготы войны, выстоять и приблизить Великую Победу, — говорится в поздравлении главы региона. — Благодаря Вашему подвигу мы живем в свободной стране, растим и воспитываем детей под мирным небом. Мы всегда будем помнить, какой ценой оплачена Победа, и передавать эту память по наследству».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в Челябинской области проживает 29 тысяч 982 ветерана войны и приравненных к ним лиц, в том числе 1 тысяча 718 инвалидов и участников боевых действий, 302 блокадника, 556 узников фашистских концлагерей, 21 тысяча 838 тружеников тыла и 5 тысяч 568 вдов погибших и умерших фронтовиков. Накануне 9 мая во всех муниципалитетах пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

В 2018 году 20-ти ветеранам выдано уведомление о выделении жилищной субсидии, четверо из них – участники Великой Отечественной войны из Бредов, Аргаяша, Чесмы и Златоуста. Всего до конца года жилищные условия улучшат 26 человек. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 28 миллионов 925 тысяч рублей.

«В регионе также продолжает действовать программа по оказанию помощи в проведении текущего ремонта квартир и домов ветеранов войны, — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Так, размер единовременной помощи на ремонт квартиры в многоквартирных домах составляет 15 тысяч рублей, жилых домов — 25 тысяч рублей, на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования — 25 тысяч рублей».

Кроме этого, в Челябинской области мера социальной поддержки в виде единовременной материальной помощи на капитальный ремонт жилья в размере 100 тысяч рублей предоставляется одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам. Всего с начала года единовременная выплата материальной помощи на ремонт жилья произведена 187 ветеранам на сумму пять миллионов рублей, из них на капитальный ремонт 21 ветерану на сумму 2 миллиона 100 тысяч рулей.