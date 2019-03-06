Борис Дубровский помог сельскому учителю восстановить сгоревший дом

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский помог школьному учителю из Кизильского района, активисту совета ветеранов Виктору Косыреву восстановить сгоревший дом. По распоряжению главы региона на ремонт кровли из областного бюджета направлено 150 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, жилище 75-летнего отличника народного просвещения, который трудится до сих пор, пострадало от огня в конце 2018 года.

Пожар случился, когда Виктора Федоровича не было дома. Огонь увидели соседи и вызвали пожарных. Причиной стало замыкание электропроводки. Сгорела крыша, веранда, на которой хранились не часто использующиеся, но нужные в хозяйстве вещи.

Помогали погорельцу всем миром: «скинулись» коллеги из всех близлежащих школ, оказали поддержку администрация района, Собрание депутатов, органы социальной защиты населения.

«Самая же весомая помощь в размере 150 тысяч рублей поступила от губернатора Бориса Александровича Дубровского», - отмечает Виктор Косырев.

Первым делом ветеран намерен закончить ремонт крыши, а затем приступить к восстановлению веранды.

«Пока я живу у сына - слава Богу, тот неподалеку. Март на дворе, в апреле, как подсохнет, пора приниматься за работу. Спасибо всем за помощь. Спасибо нашему губернатору, районным властям, учителям, всем людям, что поддержали меня», - сказал заслуженный педагог.