Борис Дубровский призвал южноуральцев выбрать имя аэропорту

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский призвал южноуральцев активно участвовать в общенациональном конкурсе «Великие имена России», в рамках которого аэропорту Челябинска будет присвоено имя прославленного земляка.

По мнению главы региона, выбор нового названия аэропорта Челябинска станет знаковым событием в юбилейном для области году. «В мире более 200 аэропортов названы в честь выдающихся людей, и, если у нас появится воздушная гавань с великим именем, это сделает наш регион более заметным на карте», - считает губернатор.

Новое имя челябинскому аэропорту будут выбирать из 95 предложенных вариантов. Это имена поэтов, писателей, музыкантов, философов, врачей, педагогов, режиссеров, архитекторов, строителей, летчиков, космонавтов, меценатов, альпинистов и разведчика. Предлагается назвать аэропорт Челябинска именем выдающегося физика Игоря Васильевича Курчатова, военачальника Бориса Михайловича Шапошникова, ученого Владимира Ивановича Вернадского, поэтессы Людмилы Константиновны Татьяничевой.

По правилам, аэропорты нельзя будет назвать именем политиков периода новейшей истории страны (последние 100 лет) и ныне живущих людей.

Поэтому хоть имена Петра Ивановича Сумина, Николая Семёновича Патоличева, Лидии Павловны Скобликовой, Анатолия Евгеньевича Карпова, Елены Борисовны Елесиной включены в список, но шорт-лист они не войдут.

С 29 октября по 7 ноября ВЦИОМ с помощью социологических опросов определит тройку имен-лидеров для каждого аэропорта. Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября. Каждый житель сможет проголосовать за ту или иную историческую фигуру, в честь которой назовут аэропорт.

Любой желающий может выбрать всего один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Проголосовать можно будет как онлайн, на специально созданном сайте конкурса великиеимена.рф. Проголосовать можно будет также в группах конкурса «Великие имена России» «Вконтакте» и «Одноклассниках».

Можно будет также заполнить анкеты, которые опубликуют в наиболее тиражных региональных изданиях. Анкету нужно будет вырезать, заполнить и отправить почтой на адрес Общественной палаты РФ.

Кроме того, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах пассажиры смогут заполнить анкету, которую они смогут взять на стойках волонтеров, и опустить ее в урну для голосования. Анкеты можно будет заполнить и на борту самолета.

Можно будет отправить СМС-сообщение на короткий номер, который будет сообщен позже на официальном сайте конкурса.

«Я приглашаю всех южноуральцев принять участие в этом интересном и важном голосовании. Нам есть кем гордиться и чьи имена увековечивать», – отметил Борис Дубровский.

Имена победителей конкурса объявят пятого декабря. И уже в этом году 45 аэропортов России, в том числе и челябинский, получат новые имена. Биография и заслуги победителя голосования лягут в основу концепции оформления аэропорта: со временем в нем появится экспозиция, посвященная человеку, чьим именем названа воздушная гавань.

Прежнее имя аэропорта будет сохранено в локациях и навигационных системах.