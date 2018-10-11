Борис Дубровский: Развитие дорожной сети Челябинской области для нас в приоритете

В Челябинске завершены дорожные работы в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». На всех 10 объектах, включенных в этом году в программу, выполнен ремонт дорожного покрытия и нанесена разметка.

Напомним, в 2018 году в федеральную программу вошло 10 объектов муниципального значения в Челябинске: проспекты Ленина, Победы и Свердловский, улицы Мраморная, Морская, Энгельса и Красная, «Меридиан», автодорога в аэропорт и улица Блюхера.

Всего на реализацию проекта область направила два миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард из федерального бюджета и один миллиард – из регионального. Из этих средств порядка 700 миллионов рублей получил Челябинск.

Для региональной власти развитие дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач.

«Благодаря приведению в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог мы снижаем уровень загруженности и повышаем безопасность дорожного движения, что, безусловно, улучшает качество жизни южноуральцев», – подчеркивал губернатор Борис Дубровский.

В среду, 10 октября, в Челябинске сдали последний объект, ремонтируемый в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», – улицу Блюхера на участке от улицы Нефтебазовая до улицы Дарвина. Для ремонта использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон: покрытие устойчиво к образованию колеи и температурным колебаниям, что немаловажно в условиях уральского климата.

«Работы по ремонту дорожного покрытия выполнены качественно, подрядчиком используется современные материалы, так что новые магистрали прослужат порядка семи лет», – констатировал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников, оценивший результаты работы совместно с общественниками, подрядчиком и представителями СМИ.

Всего в Челябинске в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году уложено более 800 тысяч квадратных метров щебеночно-мастичного асфальтобетона, на всех отремонтированных участках обновлена дорожная разметка. В рабочем режиме проводится поднятие колодезных люков и ливневых решеток на уровень проезжей части.

В прошлом году в программу вошли 13 объектов улично-дорожной сети Челябинска, площадь отремонтированного покрытия составила 573,5 тысяч квадратных метров, объем финансирования – более 500 миллионов рублей.

В целом по области в 2018 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнена реконструкция на трех километрах региональных автодорог, ремонт порядка 37 километров трасс. На 55,5 километра выполнено устройство выравнивающего слоя. На 44 километрах автодорог муниципального значения отремонтировано покрытие. Одним из значимых региональных объектов данной программы стала трасса Миасс – Карабаш – Кыштым, соединяющая крупные промышленные центры области. Ремонтируемый участок дороги также прокладывает путь к знаменитым туристическим местам нашего региона. Дорожники отремонтировали 13 километров магистрали и на двух километрах сделали устройство выравнивающего слоя.

В регионе продолжается работа по программе «Устойчивое развитие сельских территорий», в рамках которой в шести муниципальных районах будут построены автомобильные дороги, ведущие к социально-значимым объектам или к объектам сельскохозяйственного производства. Сельские дороги, отвечающие современным стандартам, уже в этом году появятся в Уйском, Троицком, Верхнеуральском, Агаповском, Нязепетровском, и Кусинском муниципальных районах.

По программе «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» близится к концу капитальный ремонт на 13,2 километре автодороги Верхний Уфалей –граница Свердловской области, а также в ближайшее время завершится ремонт на 22,5 километра автодороги Миасс – Златоуст.

В этом году дорожный фонд Челябинской области составит порядка 13 миллиардов рублей, из них 1,2 миллиарда рублей – субсидии из федерального бюджета. Дорожные работы в регионе выполняются в рамках государственных программ «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015 – 2022 годы», «Безопасные и качественные дороги» и «Устойчивое развитие сельских территорий».

Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 года, в нее вошло около 40 городских агломераций, численность населения в которых превышает 500 тысяч человек. В Челябинской области по проекту всего отремонтируют 2310 километров автодорог. С 2019 года приоритетный проект выйдет на новый уровень и станет национальным, список агломераций пополнит Магнитогорская. К концу 2024 года доля дорог Челябинской области, соответствующих нормативам, составит 85%.