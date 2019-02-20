Борис Дубровский решил стать наставником

Губернатор Челябинской Борис Дубровский области станет наставником одной из проектных групп конкурса «Молодежь. Будущее территорий»

Как сообщили в пресс-службе главы региона, более 500 молодых южноуральцев пройдут обучение и создадут свои социальные проекты, направленные на улучшении жизни южноуральцев. Губернатор побывал в региональном отделении «Сколково» и обсудил с активистами идеи будущих проектов. По итогам встречи Борис Дубровский стать наставником одной из проектных групп.

«Уверен, у каждого из вас есть чем поделиться друг с другом. Есть талант, знания, энергия. Есть дух соперничества, возможность побороться за победу, защитить свои проекты, перевести свои идеи в практическую плоскость, - обратился к участникам конкурса Борис Дубровский. - Я рассчитываю на ваше искреннее желание быть творцами больших дел и с удовольствием поддержу какую-либо команду на правах наставника».

Глава региона выразил надежду, что после конкурса появятся жизнеспособные проекты, которые можно будет уже в ближайшем будущем реализовать в территориях. Кроме того, конкурс даст возможность пополнить кадровый резерв талантливыми и целеустремленные молодыми ребятами. «Думаю, кого-то из них мы с вами через несколько лет сможем увидеть на руководящих позициях исполнительной власти региона», - считает губернатор.

Ребята презентовали акцию «Экомарш» (призвана обратить внимание горожан на проблему загрязнения бытовыми отходами), проект «Музейное кольцо Южного Урала» - представил Увельский район.

«Все представленные инициативы интересны, но требуют детальной проработки, - отметил Борис Дубровский. - Уверен, что в процессе обучения и при помощи наставников они будут качественно оформлены и станут полезными для общества». Губернатор призвал молодежь выступать с инициативой и подавать на конкурс проекты, а власти готовы будут их поддержать.

В настоящее время завершается этап презентации проектов. Дорабатывать их ребята будут в течение 9 месяцев. Помогать им в этом будут наставники. Планируется, что лучшие проекты от муниципалитетов в августе 2019 года будут представлены Борису Дубровскому и федеральным экспертам в области работы с молодежью.