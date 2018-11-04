Борис Дубровский в резиновых сапогах и со стихами проверил объекты, строящиеся к саммитам ШОС и БРИКС

Ранним утром, четвертого ноября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский проверил объекты, которые строятся или достраиваются к масштыбным международным мероприятиям 2020 года - саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске.

Свою поездку он начал с конгресс-холла, возводимого на улице Труда. Это тот самый объект, где будут встречаться в 2020 году президенты 26 стран-участниц саммита. Кстати, как утверждает инвестор строительства Алексей Наговицын, возведение объекта идет в срок, без каких-либо опозданий. Он будет сдан в срок - в декабре 2019 года.

А вот с другими объектами дела обстоят не так хорошо, как хотелось бы. Идет отставание в строительстве где-то на целую неделю. Губернатор пообещал, что в ближайшее время соберет совещание, после которого будут делать оргвыводы - чем можно помочь, чтобы строители не выбивались из графика.

Во время утренней поездки Борис Дубровский проверил еще четыре объекта, которые возводят к саммиту. Недостроенную гостиницу на Курчатова, которая после саммита станет многофункциональным центром для жителей Челябинска. А до этого 126 номеров этой гостиницы будут в распоряжении членов делегаций и гостей столицы Южного Урала.

Во всю идут работы на берегу реки Миасс, у челябинского цирка. Несмотря на праздник и выходной день, строители трудятся, не покладая рук. Членам губернаторской проверки и журналистам пришлось помесить в этих местах грязь. Лишь только глава региона смело шагал в высоких резиновых сапогах.

Именно здесь, во время осмотра строящихся зданий, Борис Дубровский вспомнил слова из стихотворения Владимира Маяковского о людях Кузнецкстроя: «Сливеют губы с холода, но губы шепчут в лад: «Через четыре года здесь будет город-сад!». Красивые слова, но город-сад здесь должен быть уже через полтора года.

«Будет!» - утвердительно сказал Борис Дубровский.

За все время осмотра объектов у губернатора Челябинской области не раз менялось выражение лица. То оно было веселым, то задумчивым, а то и очень раздражительным. Лишь на последнем объекте глава региона подошел к журналистам и ответил на интересующие их вопросы. Представители прессы спросили Бориса Александровича и о новом кураторе строительства Виталии Мутко.

«Я сам попросил Дмитрия Анатольевича Медведева о том, чтобы назначили нам человека, который будет помогать и следить за ходом подготовки к саммитам, - ответил губернатор Борис Дубровский. - Он человек с большим опытом и, безусловно, будет помогать нашему региону. Виталий Мутко уже помог пройти государственную экспертизу реконструкции нашего аэропорта».