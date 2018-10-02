Борис Дубровский вручил премии лучшим работникам образования региона

В Челябинске сегодня, второго октября, в преддверии Дня учителя, 50 лучших педагогов региона получили премию губернатора Бориса Дубровского за высокое мастерство и значительный вклад в развитие образования.

«Есть два высоких слова, которые отличаются всего одной буквой: призвание и признание. Между ними годы напряженной работы, которой отдаешься целиком, с душой и сердцем. Это большой путь, который каждый из вас прошел рука об руку со своими учениками. Мне очень приятно, что сегодня на нашей церемонии эти два важных слова близки, как никогда. Еще раз поздравляю вас с заслуженным признанием и от всех южноуральцев говорю вам спасибо за искреннюю преданность своему делу, своему призванию», - подчеркнул Борис Дубровский.

Премия губернатора Челябинской области вручается работникам образования с 1998 года. За это время ее обладателями стали более двух тысяч педагогов Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, сегодня стало известно и имя абсолютного победителя второго областного конкурса «Лидер в образовании», стартовавшего в июне. Лучшим признан начальник отдела информатизации управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа Александр Зубаиров.

Всего в конкурсе приняли участие 27 руководителей учебных заведений, педагогических объединений и профсоюзов. Четырех финалистов и лауреата наградили грамотами и денежными премиями.

В Челябинской области трудятся 60 тысяч педагогических работников, среди них учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования, преподаватели профессиональных образовательных организаций, методисты, социальные педагоги, учителя-логопеды, педагоги-организаторы и библиотекари.