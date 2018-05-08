Борис Дубровский встречается с ветеранами

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретится с ветеранами Великой Отечественной войны 9 мая после торжественного построения на площади Революции.

На торжественный прием в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в резиденцию главы региона приглашены 100 фронтовиков, тружеников тыла, блокадников и вдов участников войны.

Кроме того, 9 мая торжественные приемы пройдут в Снежинске, Трехгорном, Локомотивном и Кизильском районах.

В регионе с 2016 года торжественные приемы ветеранов, учитывая их возраст и состояние здоровья, проводятся в преддверии Дня Победы во всех городских округах и муниципальных районах. Уже поздравили фронтовиков в Сатке, Верхнем Уфалее, Южноуральске, Чебаркуле, Озерске, Катав-Ивановске, Верхнем Уфалее, Аше, Пласте, Чесменском и Еткульском районах.

В Сатке на губернаторский прием в ДК «Строитель» пришли 25 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Почетных гостей встречал духовой оркестр, исполнявший мелодии военных лет. В Верхнем Уфалее на прием в Центр искусств пригласили 12 ветеранов. В Озерске встреча ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и малолетних узников фашистских лагерей состоялась 7 мая в ДК «Маяк». По традиции, она прошла в уютном зале, за накрытыми столами, под музыкальное и поэтическое сопровождение. В ходе встречи к микрофону выходили сами виновники торжества: они исполняли песни, читали стихи, делились воспоминаниями.

Чествование начиналось с видеообращения губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Ветеранов поздравляли с наступающим праздником лучшие вокальные коллективы муниципалитетов. Чествования завершалось праздничным застольем. За праздничным столом ветераны делились воспоминаниями, пели фронтовые песни под гармонь, рассказывали стихи. Каждый участник приема получил единовременное социальное пособие в размере 2 тысяч рублей за счет средств областного бюджета.

Завтра, 8 мая, поздравления примут ветераны Карабаша, Миасса, Усть-Катава, Троицкого и Аргаяшского районов.

В настоящее время в Челябинской области проживает 29 тысяч 982 ветерана войны и приравненных к ним лиц, в том числе 1718 инвалидов и участников боевых действий, 302 блокадника, 556 узников фашистских концлагерей, 21838 тружеников тыла и 5568 вдов погибших и умерших фронтовиков.