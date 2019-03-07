Губернатор Борис Дубровский встретился с женским активом ветеранов Челябинска. В неформальной обстановке, за чашкой чая участницы встречи задали главе региона вопросы, касающиеся благоустройства и реконструкции города, а также развития экскурсионных маршрутов по историческим местам Челябинска. Губернатор вручил дамам цветы и поздравил с 8 Марта.

«Сегодня предпраздничный день, звучат поздравления и добрые пожелания. Разрешите и мне поздравить вас с Международным женским днем. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию. За то, что находите время и силы для общественной работы, делитесь с молодым поколением своей мудростью и жизненным опытом. Желаю вам в этот прекрасный день всего самого наилучшего! Крепкого здоровья, поддержки и заботы близких, радости и хорошего весеннего настроения!» - обратился к челябинкам Борис Дубровский.

Один из вопросов, который интересовал женщин, - благоустройство Челябинска. Они отметили, что в последние годы этому уделено особое внимание, реконструируются парки и скверы, преображаются дворы, но есть и места, которые требуют обновления. Челябинки узнали у главы региона, будут ли продолжены программы благоустройства. Борис Дубровский ответил, что на Южном Урале реализуются областная программа «Реальные дела» и федеральная - «Формирование комфортной городской среды». Граждане сами могут выбрать проекты, которые потом будут реализованы, на рейтинговом голосовании.

В 2018 году в рамках программы «Реальных дел» благоустроено 70 парков и скверов, 345 дворов, установлены 932 детские игровые площадки. Отремонтировано 469 школ и детских садов, 48 больниц и поликлиник, 161 учреждение культуры, 87 объектов массового спорта, приобретено 22 дополнительные единицы коммунальной техники.

Фото пресс-службы областного правительства