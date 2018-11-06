Борис Дубровский: Высокотехнологичная медпомощь должна быть доступна всем южноуральцам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил задачу сделать больницы и поликлиники региона высокотехнологичными и современными центрами оказания медицинской помощи.

Об этом шла речь на аппаратном совещании с правительством области.

Губернатор напомнил, что за последние четыре года в строй ввели несколько знаковых объектов: областной перинатальный центр, новую поликлинику областного онкодиспансера. После реконструкции открылась поликлиника областной клинической больницы, новый корпус с высококлассным медицинским оборудованием получила областная детская больница.

Помимо крупных медучреждений регионального уровня, большую работу провели в муниципалитетах. Так, на базе районной больницы в селе Варна и при городской больнице имени Силаева в Кыштыме открыты первичные сосудистые отделения, благодаря чему удалось спасти десятки жизней людей с острым коронарным синдромом. На базе городской больницы №3 в Миассе и областной больницы в Троицке организованы региональные сосудистые центры для пациентов с этой опасной патологией. В результате смертность от болезней органов кровообращения в Челябинской области снизилась на 7,9%.

«Цель всех преобразований в системе здравоохранения – сделать высокотехнологичную помощь доступной для людей во всех частях региона, включая отдаленные села, - заявил Борис Дубровский. - Для этого необходимо создавать специализированные центры, оснащенные современным оборудованием».

Предпринимаемые усилия и вкладываемые ресурсы позволят увеличить продолжительность жизни южноуральцев, считает Борис Дубровский.

Он отметил, что за четыре года продолжительность жизни в Челябинской области выросла с 69,7 до 71,5 лет. К 2020 году этот показатель должен увеличиться до 74 лет, а к 2030 в соответствии с национальной стратегией – до 80 лет.