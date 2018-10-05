Борис Дубровский: Я признателен всем учителям за большой созидательный труд!

Сегодня, пятого октября, в России отмечают замечательный праздник - День учителя. По этому случаю педагогов Челябинской области поздравил губернатор Борис Дубровский.

«Уважаемые учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем учителя. Этот праздник давно стал всенародным. Он одинаково дорог и взрослым, и детям, потому что в жизни каждого человека был свой Учитель, имя которого мы помним всегда. В Челябинской области 60 тысяч человек носят это гордое звание и своим ежедневным подвижническим трудом воспитывают будущее России. От вашего педагогического мастерства и творческого похода к делу, мудрости и терпения, строгого, но бережного отношения к юным душам, личного примера и взаимного уважения зависит нравственное здоровье подрастающего поколения и достойное развитие нашей страны. Признателен всем учителям за большой созидательный труд – в умах и душах наших детей. Здоровья вам, счастья, благополучия и благодарных учеников», - обратился к педагогам Борис Дубровский.

К поздравлениям присоединился и председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш:

«Уважаемые педагоги! Примите самые сердечные поздравления с Днем учителя! Труд преподавателя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Вы открываете детям мир знаний, учите их принимать решения, преодолевать трудности. Быть учителем всегда непросто. Не только из-за больших нагрузок, но и потому, что педагог должен быть на шаг впереди своих быстро развивающихся и любознательных учеников. Именно поэтому во все времена в профессии всегда оставались самые стойкие, преданные делу образования люди. Ваш оптимизм, подвижничество, душевная молодость, являются примером для всех нас. Дорогие учителя! В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, терпения, а главное – увлеченных учеников, в которых ваш труд найдет благодарный отклик».

Пятого октября виновников торжества поздравил также председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников:

«Дорогие работники и ветераны сферы образования! Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Предназначение вашей благородной профессии намного шире, чем просто передача знаний. Вы воспитываете в своих подопечных умение применять усвоенные знания на практике, учите их быть последовательными в достижении целей, вдохновляете на творческий поиск и, в конечном счете, влияете на их дальнейшую судьбу. Отвечая требованиям времени, вы настойчиво осваиваете инновационные технологии и внедряете новые образовательные стандарты, широко используя возможности информационных систем. При этом вы по-прежнему остаетесь вне конкуренции даже с самыми умными машинами, потому что вкладываете в свою работу не только интеллект, но и душу. Низкий поклон вам, уважаемые наставники, за мастерство и преданность делу, за воспитание грамотных, целеустремленных и достойных граждан России! Примите самые искренние пожелания благополучия, крепкого здоровья, отзывчивых и целеустремленных учеников, непрерывного профессионального роста и личного счастья!»