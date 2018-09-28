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Вчера 19:45
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Братьев Кашириных – ПКиО: в Челябинске протестируют троллейбусный маршрут №13

D Челябинске в понедельник, первого октября, начнут тестировать троллейбусный маршрут №13 «Братьев Кашириных – ПкиО». 
Как сообщили в ЧелГЭТ, обкатка маршрута начнется в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.
В прямом направлении троллейбусы проследуют по трассе: «Конечный пункт «Братьев Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский проспект – Свердловский проспект – Проспект Ленина – конечный пункт «ул. Лесопарковая». 
В обратном направлении 13-е троллейбусы будут ходить следующим образом: «Конечный пункт «ул. Лесопарковая» - ул. Сони Кривой – Свердловский проспект – Комсомольский проспект – ул. Молодогвардейцев - конечный пункт «Братьев Кашириных». 
«Просим внимательно планировать поездки», - отмечают в ООО «Челябинский городской транспорт».

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