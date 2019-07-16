Бронзовых дел мастер представит новые работы накануне Дня металлурга
Накануне Дня металлурга бронзовых дел мастер, скульптор, автор герба Челябинска Андрей Старцев покажет свои новые работы.
В четверг,18 июля, в гости в мастерскую к мастеру придут челябинские журналисты и блогеры.
Андрей Старцев – создатель уникальных скульптурных циклов «Ангелы», «Механический зоопарк», «Женщины-деревья». Гости увидят более десяти новых бронзовых скульптур мастера, нигде ранее не выставлявшихся, первыми узнают истории их создания.
У гостей мастерской будет повод узнать, что металлургию в Челябинской области представляют не только крупные предприятия отрасли, но и художники, в чьем творчестве «участвуют» металлургические технологии. Кстати, скульптор собирается познакомить со своим изобретением – установкой для тонкого литья, где уже сам он отлил несколько своих произведений из бронзы. Аналогов этому, уверяет скульптор, пока нигде нет.