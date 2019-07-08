Будок архитектора станет больше? Челябинские чиновники вернулись с московского урбанистического форума

В Москве завершился урбанистический форум — крупнейший международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Он собрал представителей администраций городов России и мира, архитекторов, градостроителей, застройщиков и инвесторов. Побывали на нем и представители администрации Челябинска

Урбанистический форум проводится ежегодно с 2011 года. В этот раз его главной темой стало качество жизни в мегаполисах. Эксперты рассказывали и доказывали, что жизнь в городах может быть спокойной и комфортной. Два дня деловой программы форума структурированы вокруг таких тем как жилье, городская среда, технологии и сбалансированное городское развитие через усовершенствование транспортной и социальной инфраструктуры.

Как сообщила сегодня, восьмого июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заместитель главы города по экономике и финансам Елена Мурзина, результаты реализации национальных проектов теперь будут оцениваться именно качеством городской среды.

«Предложено оценивать количество мест в городах, где люди хотели бы сфотографироваться. Нужно смотреть и отслеживать эти вещи. Будет рассчитываться индекс комфортности городской среды», - отметила Елена Мурзина.

На форуме специалисты делились своим опытом по работе с твердыми бытовыми отходами, технологиям «умного города», транспортной мобильности, удобной городской среды.

«Мы создаем сейчас общественное пространство. Мы туда поехали, чтобы набраться передового опыта. Городская среда сейчас имеет большое для нас значение»,- добавила исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова.

Итоги поездки в Москву еще предстоит проанализировать, а лучшие мировые, российские и московские практики применить в Челябинске.

Трудно удержаться от ложки дегтя. Ездить по форумам чиновники и архитекторы горазды, а вот перенимают ли прогрессивный опыт по той же городской среде, это еще вопрос. Редакция агентства «Урал-пресс-информ» две недели не может получить от архитекторов внятный ответ на вопрос, что ими двигало, когда они согласовывали электросетям размещение трансформаторной подстанции на пешеходном тротуаре на улице Карла Маркса. По иронии судьбы эта будка, похожая на забытый строительный вагончик, размещена возле здания с громкой вывеской «Декор стиля». Вот где фотографироваться-то надо, только снимок однозначную реакцию вызовет: смех сквозь слезы. Ау, архитекторы Челябинска, ответьте наконец журналистам, кто смелый! Ау, городские власти, вам нравится этот архитектурный изыск? В коня ли корм, спрашивается, если челябинские архитекторы такую среду формируют.