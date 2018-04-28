Центр обслуживания клиентов Магнитогорских электросетей отметил 10-летие

Более 20 тысяч жителей Челябинской области лично обратились по разным вопросам к специалистам центра обслуживания клиентов (ЦОК) Магнитогорских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» с момента его основания. На днях центр отметил 10-летие со дня своего открытия. Всего по всем каналам (письменно, через сайт и другие) зарегистрировано более 30 тысяч обращений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, ЦОК в Магнитогорске обслуживает жителей не только самого города, но и еще шести районов юга Челябинской области: Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, Карталинского, Нагайбакского и Кизильского.

Всего за период работы Центра обслуживания клиентов энергетики Магнитогорских электрических сетей рассмотрели более 8 тысяч 500 заявок потребителей на технологическое присоединение новых объектов к электросетям компании.

Центр работает по принципу «единого окна». Средняя продолжительность очного приема одного посетителя не превышает 10 минут, а внедренная для удобства клиентов услуга смс-информирования дает возможность оперативного взаимодействия. Одной из особенностей ЦОК Магнитогорских электросетей является удобство его расположения и близость к потребителю.

На территории филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» действуют 9 таких подразделений: два в Челябинске, по одному - в Златоусте, Магнитогорске, Троицке и четыре - в районах электрических сетей (РЭС) - Еткульском, Сосновском, Кунашакском и Аргаяшском.