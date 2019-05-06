Центральное почтовое отделение Челябинска временно меняет адрес

Клиенты центрального почтового отделения Челябинска 454000 временно будут обслуживаться в почтовом отделении 454084.

Центральное почтовое отделение 454000 переезжает из здания на улице Кирова, 161 в помещение на улице Кирова, 2. По новому адресу почтовое отделение будет обслуживать клиентов временно, начиная с 7 мая.

В отделении будут добавлены операционные окна. Клиенты, включая корпоративных, смогут получить весь спектр почтовых услуг. Отправить корреспонденцию и посылки южноуральцы также смогут в любом ближайшем отделении связи. Уточнить адреса и график работы можно на сайте Почты России.

Новое помещение для постоянного размещения центрального почтового отделения 454000 уже определено. В настоящее время ведутся работы по заключению договора аренды, сообщила агентству «Урал-пресс-информ» главный специалист по корпоративным коммуникациям

УФПС России по Челябинской области Светлана Замятина.

По всем вопросам, связанным с работой центрального почтового отделения, можно обращаться по телефону Челябинского почтамта (351) 266-00-95.