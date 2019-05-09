Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню открыла череду торжеств в Челябинске

Церемония возложения цветов и венков к Вечному огню на Аллее Славы в Челябинске открыла череду праздничных мероприятий, посвященных 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Жители города и области пришли к мемориальному комплексу на Аллее Славы, чтобы возложить цветы, почтить память погибших и встретиться с ветеранами. В церемонии принимали участие врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного собрания региона, секретарь Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Мякуш, ветераны, представители правоохранительных органов, военные.

У Вечного огня рядом с военнослужащими воинских частей выстроился реконструированный взвод в форме времен Великой Отечественной войны. На нижней площадке мемориала слушатели военной кафедры ЮУрГУ выстроились вымпелами воинских частей и соединений, формировавшихся в Челябинской области, – всего 46 памятных знаков с названиями фронтов, куда ушли воевать более миллиона наших земляков. Каждый четвертый, более 250 тысяч из них, сложили головы в боях за свободу и независимость Отечества.

Алексей Текслер возложил цветы к мемориалу, склонив голову в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Мякуш поблагодарил ветеранов за все, что они сделали и всех, кто сегодня пришел за то, что бережно хранят память об этом важном историческом дне.

«Сегодня действительно великий праздник, «со слезами на глазах». Это наша память о тех поколениях, которые подарили нам жизнь, дали возможность любить, творить, воспитывать детей, строить будущее России. Мы всегда в неоплатном долгу будем перед этим поколением, я восхищаюсь мужеством и героизмом тех людей, которые одержали Победу в 1945 году. Это стойкие и мужественные люди, которые восстановили народное хозяйство и принесли планете мир. Благодаря им, уже 74 года нет войны, и люди могут жить и строить планы на будущее. Мы должны ценить традиции предыдущих поколений, они за это отдали жизнь», - сказал Владимир Мякуш.

Руководитель регионального исполкома партии Алексей Малофеев подчеркнул, что праздник объединяет людей всех возрастов, профессий, взглядов.

В продолжение церемонии военнослужащие Челябинской области прошли торжественным маршем, затем венки и цветы возложили ветераны Великой Отечественной войны, представители общественных организаций и жители города.