Часть аварийных домов Копейска не могут попасть в программы по переселению

Из-за статуса блокированной застройки 65 аварийных домостроений Копейска (Челябинская область) не могут попасть в программы по переселению жителей из аварийного жилья.

Сегодня, 25 июля, первый заместитель главы Копейска Павел Демин совместно с отделом жилищной политики побывал на одном из таких домостроений по улице Расковой, 4. Дом барачного типа имеет шесть квартир с отдельными входами.

«Многоквартирные домостроения, признанные в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, но относящиеся к блокированной застройке, федеральным законодателем не учтены. Это становится препятствием для включения данных объектов в федеральные программы по переселению. Вместе с тем, мы хотим акцентировать внимание на готовности увеличить объемы расселения при соответствующей финансовой поддержке», - сказал Павел Демин.

В текущем году из выделенных денежных средств федерального и областного бюджетов на весь субъект Российской Федерации, что составило один миллиард рублей, около 226 миллионов рублей предоставлено Копейску.

Администрация Копейска обратилась к депутату Государственной Думы РФ Анатолию Литовченко с просьбой на законодательном уровне рассмотреть вопрос включения домостроений блокированной застройки, признанных аварийными и подлежащими сносу, в утвержденные субъектами Российской Федерации программы.

Для справки:

Под блокированными домами подразумевается блок малоэтажных однотипных зданий, имеющих общую стену. По сути, это два или более одинаковых дома, примыкающих друг к другу, но у каждого дома имеется изолированный вход и отсутствует общий подъезд и общедомовое имущество.