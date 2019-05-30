Часть жителей Советского района останутся без газа

Челябинскгоргаз сообщает о приостановлении подачи газа потребителям юго-западной части Советского района.

Специалисты компании «Челябинскгоргаз» проводят комплекс работ по реконструкции подземного газопровода среднего давления, который обеспечивает природным газом жилые дома и предприятия, расположенные в юго-западной части Советского района областного центра.

Уже проложен новый участок трубопровода протяженностью 220 метров. С 6 по 14 июня планируются работы по демонтажу ликвидируемого участка и врезки нового в действующий газопровод, для проведения которых газопровод будет выведен из эксплуатации. На время работ будет приостановлено газоснабжение индивидуальных жилых домов в районе станции Шершни.

Также специалисты «Челябинсгоргаза» заменят устаревшую газовую задвижку на современный шаровый кран в подземном исполнении.

«Газопровод среднего давления в юго-западной части Челябинска был построен в 90-е годы прошлого века. Выполненные работы позволят увеличить его пропускную способность, повысить надежность и безопасность газоснабжения потребителей», - рассказал заместитель генерального директора – главный инженер АО «Челябинскгоргаз» Владимир Фомин.

Для проведения плановых работ на газопроводе среднего давления в Челябинске в период с 6 по 14 июня 2019 года будет приостановлено газоснабжение по следующим адресам:

- ул. 1-я Базовая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

- ул. 2-я Базовая, 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 30, 32, 34, 36, 42;

- ул. Вишневая (ст. Шершни) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 40, 40а;

- пер. 1-й Корабельный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- пер. 2-1 Корабельный 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- ул. Малиновая (ст. Шершни), 21, 23, 25, 27, 29;

- ул. Неймана, 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 26а, 30;

- ул. Нефтебазовая (ст. Шершни) 1;

- ул. Новоэлеваторная (ст. Шершни) 2, 4, 6, 8;

- ул. Пономарева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 32;

- ул. Телеграфная, 2, 2а, 4, 6, 6а, 7, 10а, 12, 12а, 28, 32, 34, 36, 38, 42;

- ул. Авторемонтная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 14.