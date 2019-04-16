Чебоксарская «Земля» определит границу между Челябинской и Свердловской областями

ООО «Земля» (Чебоксары) опишет и узаконит границу между Челябинской и Свердловской областями.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве имущества Челябинской области, ООО «Земля» признана победителем открытого конкурса, в котором принимали участие 4 организации. С ней будет заключен госконтракт. Чебоксарская компания должна будет провести землеустроительные работы по описанию границ между Челябинской и Свердловской областями. Протяженность границы между областями составляет 310 километров. Полученные данные будут внесены в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах между субъектами.

Работы по описанию границ должны быть выполнены в срок до 1 ноября 2019 года.

Как ранее сообщало агентство, по границам со Свердловской областью могут возникнуть некоторые трудности, так как часто входящего в состав Челябинской области закрытого территориального образования Снежинск находится на территории Свердловской области.

Напомним, существующие границы Челябинской области были установлены постановлением Президиума ВЦИК от 17 января 1934 года, постановлением Президиума ВЦИК от 8 января 1935 года и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 6 февраля 1943 года.

На сегодня в Уставе прописано, что границы определяются официальными документами, но конкретизировано какими. Депутаты Законодательного собрания области утвердили порядок закрепления границ региона с сопредельными субъектами.

В октябре 2018 года Челябинская область официально закрепила границы с Оренбургской областью – главы субъектов подписали соответствующий документ. В ноябре 2018 года были узаконены границы с Курганской областью.

В 2019 году будут определены границы со Свердловской область, в 2020 году предстоит уточнить границу с Республикой Башкортостан.

Границы между Челябинской областью и Казахстаном закрепляются международными договорами и федеральными законами.