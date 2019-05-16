Чего ждут челябинцы от нового руководителя региона

В воскресенье, 19 мая 2019 года, исполнится два месяца с момента смены региональной власти в Челябинской области. 19 марта врио губернатора был назначен 46-летний уроженец Челябинска Алексей Текслер. На тот момент он проживал за пределами региона уже 30 лет.

Новый глава региона начал активно «напитываться» проблемами области, встречаться с жителями, давать первые поручения. Южноуральцы замерли в ожидании позитивных перемен.

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС спросили у жителей города Челябинска, решение каких вопросов и задач региона они, прежде всего, ждут от врио губернатора. Всего было опрошено 700 респондентов.

Практически половина опрошенных (44,7%) надеются на решение экологических проблем, которые на сегодня очень актуальны для области. Чаще всего об этом говорили женщины, молодёжь в возрасте 18-24 года, респонденты, работающие по найму на частных предприятиях.

О наведении порядка в сфере ЖКХ мечтают 41,9% респондентов (в основном женщины и пенсионеры), о строительстве и ремонте дорог - чуть более 40%. Решение дорожного вопроса важнее для мужчин, молодёжи 18-24 лет, студентов и горожан со средним уровнем материальной обеспеченности.

На повышение уровня жизни населения рассчитывают 33,4% (в основном респонденты старше 60 лет).

Четверть челябинцев (в основном женщины 25-44 лет с высшим образованием), принявших участие в опросе, ждут от нового губернатора активных действий по решению вопросов благоустройства в городе-миллионнике. Только почему для этого должен прийти «строгий дядя» с дубиной, разобраться и дать ценные указания. А чем занимаются мэр, куча его заместителей, целое управление благоустройства, главы районов и, в конце концов, управляющие компании?

Южноуральцы рассчитывают также, что с приходом Текслера активизируется борьба с коррупцией. Этого ждут 19,9% опрошенных. В основном это мужчины 19-44-лет, занимающие руководящие должности или имеющие свой бизнес, со средним уровнем достатка.

На повышение качества медобслуживания надеются 16,7% респондентов, на снижение уровня безработицы (16,7%). Про медицину чаще говорят женщины старше 60 лет, неработающие пенсионеры и те, чей уровень материальной обеспеченности ниже среднего. О снижении безработицы - мужчины 25-44 лет, малообеспеченные жители города, наёмные работники частных предприятий, а также безработные и временно неработающие горожане.

На улучшение работы общественного транспорта после смены власти рассчитывают только 2,7% респондентов. Даже в возвращение прямых выборов главы верят в два раза больше опрошенных (5,4%). Видимо, челябинцы уже не ждут скорого решения этой серьезной проблемы, настолько глубоко транспортники погрязли в глубокой трясине.