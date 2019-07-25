ЧелГУ приглашает абитуриентов. Об условиях обучения в вузе расскажет новый ректор

Временно исполняющий обязанности ректора ЧелГУ Сергей Таскаев в субботу, 27-го июля, проведет первую встречу с абитуриентами.

Доктор физико-математических наук расскажет, почему поступать стоит именно в Челябинский государственный университет: какие уровни образования здесь можно получить, какие актуальные направления подготовки предлагает сегодня вуз.

Качество подготовки в «первом классическом» не раз подтверждали эксперты международного уровня, отмечая высокую квалификацию преподавателей (ученых, работодателей, носителей языков других стран), значимость молодежных проектов и комфортные условия обучения.

Абитуриентов ждет информация о стипендиях и других видах поддержки студентов и их инициатив, о материально-технической базе ЧелГУ, зарубежных стажировках и других возможностях обучающихся.

Отдельное внимание в ходе встречи будет уделено вопросу трудоустройства выпускников ЧелГУ. Участвуя в разработке образовательных программ и в самом образовательном процессе, работодатели могут оценить потенциал студентов на раннем этапе, сформировать в них необходимый для конкретных сфер рынка труда компетенции и зачислить в штат своих компаний и ведомств.

После разговора с ректором и работодателями, которые ответят на все вопросы абитуриентов и их родителей, они смогут пообщаться с представителями факультетов, институтов и колледжа ЧелГУ: приемная комиссия в этот день работает до 14 часов.

Встреча с Сергеем Таскаевым начнется в 11 часов в актовом зале театрального корпуса ЧелГУ (улица Братьев Кашириных, 129, вход и парковка со стороны проезжей части), сообщает пресс-служба вуза.