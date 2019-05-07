Челиндбанк приглашает встретить День Победы в парке им. Ю.А. Гагарина
Большой праздничный концерт состоится 9 мая в городском парке им. Ю. А. Гагарина в Челябинске в рамках ежегодного фестиваля-конкурса «Пришла весна, пришла Победа!». На центральной сцене парка выступят финалисты конкурса – творческие коллективы из Челябинска и области.
Организаторы проекта - Управление культуры Челябинска, Центр культурно-информационной деятельности при поддержке Совета родителей Челябинской области и Челябинского областного отделения Российского детского фонда.
ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» выступает генеральным спонсором мероприятия.
Начало в 13 часов.