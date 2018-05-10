Челябэнерго обеспечил электроснабжением две новые котельные в Аргаяшском и Красноармейском районах

Энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» подключили к электрическим сетям две современные блочно-модульные газовые котельные. Новые источники теплоснабжения предназначены заменить устаревшие мазутные котельные, неэкологичные и нерентабельные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, в Красноармейском районе энергетики подключили к электросетям новую блочно-модульную газовую котельную в п. Лазурный на мощность 65 кВт. Во время отопительного сезона это позволит обеспечить теплом 1500 жителей поселка. Для надежного электроснабжения котельной специалисты «Челябэнерго» построили отдельную воздушную линию электропередачи напряжением 0,4 кВ протяженностью около 50 метров.

Вторая модульная котельная подключена к существующим сетям на мощность 10 кВт в деревне Курманово Аргаяшского района. Она обеспечит теплом дома 950 жителей населенного пункта.

Все работы выполнены в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».