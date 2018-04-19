«Челябэнерго» обеспечило надежное электроснабжение частного сектора в Златоусте

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» завершают очередной этап реконструкции воздушных линий электропередачи в частном секторе 7-го жилого участка Златоуста.

В ходе работ энергетики произвели замену отслуживших свой срок опор на новые деревянные опоры, пропитанные антисептиком, что увеличивает средний срок их службы до 40 и более лет. Специалисты Златоустовских электросетей установили 23 такие опоры по улице Чехова, осуществив также замену изоляторов на воздушной линии электропередачи классом напряжения 6 кВ протяженностью более 1 км, сообщили в пресс-службе компании.

Взамен морально устаревшего неизолированного провода энергетики смонтировали СИП - самонесущий изолированный провод. Высокотехнологичный СИП является идеальным материалом для использования в системе электроснабжения частного сектора. Самонесущий изолированный провод гарантирует надежную передачу электроэнергии даже в самых сложных климатических условиях, обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям и сводит к нулю возможность получения электротравмы.

Включена в работу новая воздушная линия электропередачи 0,4 кВ общей протяженностью 600 метров, которая проложена совместным подвесом по новым опорам 6 кВ.

Выполненные в срок работы позволили повысить качество и надежность электроснабжения 200 жителей 7-го жилого участка Златоустовского городского округа Челябинской области.

Все работы произведены в рамках реализации ремонтной программы филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». Сумма вложений энергокомпании составила порядка 490 тысяч рублей.